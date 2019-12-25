Мнение: И вечная весна… Прогулки по «зимней» Москве

А зима в наших краях заблудилась. Как Starliner CST-100. Но отменять предновогоднее настроение в Москве не собираются. Наш уважаемый мэр Сергей Собянин очень любит праздничную иллюминацию, временные павильоны (простите, инсталляции), ярмарки, народные гуляния… приятно, что и говорить, когда весь центр города сияет цветными огнями.

И вот мои герои, Олечка и Женя, захотели пройтись поглазеть на вечернюю Москву. Шопинг им, к счастью, не светил, и они решили прогуляться по Бульварному кольцу. Пригляделись во время вечерних пробок – красиво.

Снега не дождались, пошли «так». К сожалению, вместо снега шел дождь, а Женя где-то посеял шапочку. А у Олечки куртка промокает. Так что прогулка вышла недолгая, от метро Тверская по Тверскому же бульвару и бегом обратно.

У каждого москвича есть свое любимое место в столице. У кого-то – Чистые пруды, кому-то особо дорога Пречистенка, а У Оли и Жени – район Тверского бульвара. Олечка весь восьмой класс бегала после школы – из метро Тверская, по бульвару, переход к МХАТу, завернуть в переулок и до дома 9 по улице Станкевича, в Молодежный театр на Красной Пресне. Добегалась чуть не до троек в четверти, но это отдельная история.

С тех пор прошло несколько десятилетий, но станция метро Тверская почти не изменилась. Олечка на автомате прошла по подземным переходам, все помнит, налево, направо… и вот он – Тверской бульвар!

Снега нет. Почти как в Европе.

Центр города сияет, как Рождественская елка.

Говорят, у нас гораздо красивее, нежели в современной Европе.

Рождественский Сочельник в Мюнхене. Е. Жукова

По всей Москве – Рождественские ярмарки.

— Ну что, зайдем? – грустно спросила Олечка.

— Давай, — мужественно согласился Женя. — Посмотрим, что сейчас продают…

Продавали… билеты на каток, который находился сразу за павильоном.

На самом бульваре – светящийся свод из светодиодных нитей, издалека похожий на диковинную ракушку..

Пройдя сквозь него, вы попадаете в зону игр и развлечений – детки и взрослые могут поучаствовать в мастер-классе по живописи,

поиграть в гигантский конструктор, сфотографироваться с артистами в костюмах героев любимых сказок.

Дождь не прекращался, что, в общем, не портило настроение приехавшим в центр города семейным парам с колясками и детишками.

Промокшие, Оля с Женей перебежали на другую сторону, к МХАТу

и потрусили в сторону ресторана «Армения», в спасительное метро.

На эскалаторе Олечка потрогала Женин нос, нос был теплый.

— Не замерз? – спросила она нежно.

— Не-а, — ответил Женя и приготовился выслушать лекцию о бестолковых мужьях, которые летом засунут шапочку куда подальше, а зимой не могут найти…

Обратно супруги с почти 33 летним стажем ехали, взявшись за руки.

А вы знаете, какая зима была в Москве раньше? А вот такая:

Начиная с 6 минуты – бывшее дачное место, там, где сейчас живут Оля с Женей – м. Аэропорт.

А насчет «вечной весны» я вам вот что расскажу. Лет тридцать назад в гости к Олечкиным родителям захаживал один дядечка, человек интересный, стоявший у истоков создания виртуальных кошельков и цифровых денег. И он говорил, что «через несколько десятилетий не будет ни зимы, ни лета, а будет – вечная весна». Может, он что-то знал наверняка?

Не унывайте, жители Центральной России! Мы с вами обязательно дождемся в этом году снега. Прогноз погоды не врет:

Вышивка Е. ЖуковойБлагодарю вас за прочтение!



Источник: Конт

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