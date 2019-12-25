Лукашенко захотел соединить Петербург с Варшавой и Гамбургом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в поддержку проекта высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Минск – Варшава – Гамбург, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В своем Telegram-канале Венедиктов сообщил, что об этом Лукашенко сказал ему за рамками интервью.

«Считаю полезным и перспективным», – привел Венедиктов мнение Лукашенко по поводу проекта ВСМ.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала, имеет ли проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Минском экономический потенциал и сможет ли она когда-нибудь окупиться.

Во вторник Лукашенко дал интервью «Эху Москвы», в котором, в частности, предложил РФ войти в состав Белоруссии, пожаловался на планы РФ сильно повысить цену на газ для Белоруссии, возложил на Москву ответственность за Чернобыль, а также пообещал «не пропустить танки на Москву».





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Высший антикоррупционный суд на два месяца продлил процессуальные обязанности в отношении народного депутата от парламентской группы «За майбутнє» Ярослава Дубневича, которого подозревают в присвоении имущества «Укрзалізниці». Об этом 24 декабря в Facebook проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. «Подозреваемого обязали прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться […]