Лукашенко захотел соединить Петербург с Варшавой и Гамбургом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в поддержку проекта высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Минск – Варшава – Гамбург, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
В своем Telegram-канале Венедиктов сообщил, что об этом Лукашенко сказал ему за рамками интервью.
«Считаю полезным и перспективным», – привел Венедиктов мнение Лукашенко по поводу проекта ВСМ.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала, имеет ли проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Минском экономический потенциал и сможет ли она когда-нибудь окупиться.
Во вторник Лукашенко дал интервью «Эху Москвы», в котором, в частности, предложил РФ войти в состав Белоруссии, пожаловался на планы РФ сильно повысить цену на газ для Белоруссии, возложил на Москву ответственность за Чернобыль, а также пообещал «не пропустить танки на Москву».
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