Лукашенко: Украина сама дала повод украино-российскому конфликту

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает что Украина «дала повод» конфликту с Россией. Он заявил об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы», вышедшем в эфир 24 декабря.

«Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее. Вопросы, которых не должно быть в Украине. И этот клубок накручивался, [экс-президента Виктора] Януковича свергли… Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению», – заявил Лукашенко.

Лукашенко считает, что аннексированный Россией Крым – «де-факто российский, юридически это не оформлено».

По словам президента Беларуси, он спрашивал украинские власти, как они отстаивали Крым, но не получил ответа.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

После этого Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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