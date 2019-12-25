О юристах и стряпчих

Ответ Роману Бевзенко — к его «Послесловию ко Дню Конституции».

Уважаемый Роман! Чрезвычайно приятно слышать от представителя молодого поколения юристов добрые слова о действующей Конституции РФ и особенно отточенные формулировки вроде «Конституцией юридическая аргументация не заканчивается, она ею начинается» (см. № 141 от 16 декабря). Похвально Ваше неравнодушное отношение к статьям Конституции, напоминающим нам, что «жизнь, достоинство и права человека — это высшие ценности».

Но меня поразило Ваше, извините, безапелляционное заявление: «Я думаю, что мое поколение (то есть поколение юристов, учившихся на юрфаке сразу же после принятия Конституции) — это первое поколение российских юристов, для которых эти слова действительно имеют значение. Старшие поколения безнадежно испорчены советским «правом», нечестным и лицемерным, за которое умному и совестливому человеку бороться было бы просто противно».

Скажите, Роман, а Вам не приходило в голову, что слова, которыми Вы совершенно справедливо восхищаетесь,

сформулировали в Конституции именно юристы старшего поколения, «безнадежно испорченные советским правом»? И не только сформулировали, но и боролись за них (почитайте стенограммы).

Назову лишь некоторые имена: С.С. Алексеев (председатель Комитета конституционного надзора СССР), Э.М. Аметистов (судья Конституционного суда), М.В. Баглай (в прошлом председатель Конституционного суда РФ), Г.С. Барабашев, А.Б. Венгеров, Н.В. Витрук (судья Конституционного суда), Г.А. Гаджиев (судья Конституционного суда, которого Вы очень удачно процитировали), В.Е. Гулиев, В.Д. Зорькин (председатель Конституционного суда РСФСР и РФ), И.П. Ильинский, В.А. Карташкин (в 1996–2002 гг. председатель Комиссии по правам человека при президенте РФ), В.А. Кикоть, О.Е. Кутафин, Л.С. Мамут, А.А. Мишин, В.С. Нерсесянц, М.И. Пискотин (член Комитета конституционного надзора СССР), Б.А. Страшун, Ю.А. Тихомиров, В.А. Туманов (позже председатель Конституционного суда РФ) и многие другие.

Проект Конституции в 1990–1993 гг. писали эти прекрасные советские юристы. Да и откуда было тогда взяться первому поколению, не «испорченному советским правом»? Некоторые из вас тогда даже еще не поступили на юрфак.

Два слова о правах и свободах. Знаете ли Вы, что доктор юридических наук Е.А. Лукашева, много лет занимавшаяся правами человека, а сегодня крупнейший в РФ специалист в этой области, была организатором подготовки проекта Декларации прав и свобод человека, принятой на последней сессии Верховного Совета СССР 22 ноября 1991 года? Она, кстати, тоже принимала участие в подготовке проекта Конституции РФ 1993 года.

Слышали ли Вы, скажем, что

цензура в нашей стране была отменена еще в советское время, в 1990 году, благодаря усилиям трех «испорченных советским правом» юристов, инициативно написавших проект закона о свободе прессы и добившихся его принятия?

Вы — цивилист, практикующий юрист. Очень неплохо, что Вы прочитали «Федералист». Но, позвольте спросить: не читали ли вы О.С. Иоффе, С.Н. Братуся, Э.П. Гаврилова, В.А. Дозорцева, Ю.К. Толстого, В.П. Мозолина, Е.А.Суханова (список можно продолжить — обращайтесь, подскажу). Их произведения пользовались огромным успехом не только в СССР. Например, работа О.С. Иоффе «Пределы осуществления субъективных гражданских прав» была переведена и издана в Великобритании, иные его классические работы по советскому гражданскому праву — во Франции, в Китае и других странах. Сам он долгие годы преподавал в Гарвардском университете (Кембридж) и Коннектикутском университет (Хартфорд) в США, в том числе и курс «Права человека».

Огромен отряд криминологов и специалистов по уголовному и уголовно-процессуальному праву, выступавших и выступающих за определенность уголовного закона, неприкосновенность личности и презумпцию невиновности, — фактически за ограничение силовых методов борьбы с преступностью: В.Н. Кудрявцев, И.И. Карпец, А.М. Яковлев, Н.Ф. Кузнецова, А.Б. Сахаров, С.В. Бородин, А.Э. Жалинский, С.Г. Келина, А.В. Наумов, В.М. Савицкий, И.Л. Петрухин, А.М. Ларин, И.Б. Михайловская, П.А. Лупинская, Т.Г. Морщакова (судья Конституционного суда РФ в отставке)… Процитирую здесь слова Александра Максимовича Яковлева, сказанные им в советское время: «Мы сейчас находимся в удивительной ситуации. Препятствия для того, чтобы перепрыгнуть в государство права, кажутся непреодолимыми. С другой стороны, не преодолев эти препятствия, мы существовать как могучая процветающая держава не сможем. Процветать, быть богатым и свободным возможно только в правовом государстве. И первое кажется непреодолимым, и второе видится неизбежным» (начало 1991 г.). Точные слова! И «прыжок», начатый в советское время, в историческом плане пока не завершился. Так что напрасно Вы начали новый отсчет со своего поколения. Вы — поколение, появившееся в «прыжке».

Очень советую познакомиться с работами перечисленных «испорченных советским правом» юристов. Тогда, предположу, Вы начнете видеть различия между, может быть, и не следовавшими отмеченным Вами принципам и ценностям, в чем-то иногда формальными, но зато грамотно сформулированными нормами четко структурированного советского законодательства и беспорядочным набором противоречивых и пробельных нынешних российских законов, написанных на ужасном квазиюридическом канцелярите, но никак не на русском языке.

Подумайте об этом. Иначе вы никогда не поймете разницу между юристами и стряпчими (термин; негативного оттенка не несет; происходит от глагола «стряпать»).

Без претензии на мудрость в мои пока 70 лет, но с искренним пожеланием Вам расширить круг чтения по фундаментальным правовым проблемам, включив в него работы правоведов, которых я упомянул (имейте в виду, что их перечень гораздо шире), и почаще вспоминать большого смысла слова Г.А. Гаджиева, всей глубины которых Вы еще не осознали: «Понимание конституционных ценностей приходит только с мудростью, а последняя, как известно, приходит с возрастом». Какие ваши годы?..

Юрий Батурин

Обозреватель, летчик-космонавт России

Источник: Новая газета

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