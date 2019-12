Мужа Елизаветы II выписали из больницы

Супруга британской королевы Елизаветы II, 98-летнего принца Филиппа, выписали из больницы после четырех дней госпитализации. Как сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Принц Филипп вернулся в Сандрингемский дворец в графстве Норфолк, где британская королевская семья традиционно празднует Рождество. Елизавета II находилась там еще с пятницы, 20 декабря.

Королевский редактор телеканалу ITV NEWS Крис Шип у Тwitter опубликовал видео, ка принц Филипп покидает больницу.

* NEW: Here is the video from our cameras of 98 year old Prince Philip leaving King Edward VII hospital in central London after his treatment. He was admitted on Friday. He’s now expected to join The Queen and the rest of his family for Christmas at Sandringham. pic.twitter.com/j8s2tStFCg

— Chris Ship (@chrisshipitv) December 24, 2019

Он также опубликовал фотографии принца.

And here are some still pictures taken by @PA of this morning departure. They are the first pictures of Prince Philip for some time. And he is looking remarkably sprightly for a 98 year old. pic.twitter.com/iOUN1kjAvy

— Chris Ship (@chrisshipitv) December 24, 2019

20 декабря принца Филиппа госпитализировали по совету лечащего врача из-за предыдущих осложнений здоровья.

Тогда Букингемский дворец пояснил, что речь идет о запланированном визите, но не сообщил деталей.

