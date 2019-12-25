Катлоическое Рождество: Главные обряды и традиции праздника

Сегодня все католические христиане отмечают Сочельник, за которым последует Рождество. За четыре недели до праздника у верующих начинается так называемый период Адвента. Данное время предназначено для размышлений на тему второго пришествия Христа. Также на католическое Рождество существуют и другие традиции, не свойственные православию.

Католики в канун Рождества накрывают пышный стол, на котором должно быть 12 постных блюд. На первый взгляд может показаться, что данная традиция имеет связь с количеством месяцев в году, но это не так. Речь идет о 12 апостолах, сопровождавших Иисуса Христа во время его странствий. Рождество, как и другие праздники, имеет ряд ограничений. В этот день категорически запрещается шить и стирать. Домашние дела также лучше перенести, так как они не принесут никакой пользы. Ругаться и ссориться запрещено. В семьях должно царить взаимопонимание, которое сохранится на весь следующий год, если следовать поверьям. Также нельзя отказывать в милостыне, так как негатив в отношении неимущих может вернуться. В древности в канун Рождества было запрещено охотиться. Согласно поверьям, человек, пытающийся убить животное даже для собственного выживания, рискует замерзнуть в лесу. После захода солнца нельзя выносить мусор из дома, так как вместе с ним жилище покинут счастье и достаток.

Католики обмениваются подарками на Рождество, а не на новый год. Согласно поверьям, на праздничный стол нужно ставить только самые лучшие угощения. Если же обойтись бедными закусками, таким же будет и следующий год. Основным блюдом праздничного стола является запеченная индейка или утка. Перед началом застолья вся семья должна произнести молитву и поблагодарить Бога за все, что у нее есть. Главным атрибутом украшения дома является венок из сосны или ели. Елки также принято наряжать, но они, скорее, относятся к грядущему новому году, чем к Сочельнику и Рождеству.



Существует ряд примет, связанных с Рождеством. Метель в канун праздника говорит о том, что следующий год будет удачным. Снег же сулит ранний приход весны и потепление уже в феврале. Если Рождество выдалось теплым, то март будет очень холодным, что скажется на урожайности посевов.

Возвращаясь к истории, стоит рассказать, что Рождество начали отмечать только в X веке нашей эры. До этого только некоторые конфессии поддерживали данный праздник. Сейчас у некоторых подвидов христианства Рождество считается самым главным днем в году, обходя по важности даже дни рождения. Иисус появился на свет в Вифлееме во время правления царя Ирода. В Библии говорится, что его прислужники должны были осматривать каждый дом и искать младенцев для того, чтобы предотвратить появление мессии. Сына Божьего удалось чудом спасти. Сразу после его появления на свет к нему пришли волхвы и оставили свои подарки. Именно из-за этого в Рождество принято делать презенты. С годами данная традиция перекочевала на Новый год.



Католики очень трепетно относятся к празднику, ввиду чего готовятся к нему заблаговременно. До 24 декабря соблюдается особо строгий пост, заканчивающийся только с восходом первой звезды. По легенде, именно тогда родился Иисус Христос, озарив светом всю Землю. Католики отмечают Рождество трижды: на ночном богослужении, на заре и дневной службе. Миряне же предпочитают начинать празднование вечером 24 декабря. По традиции, в доме в Сочельник должны быть только самые близкие люди. Приглашение на такое застолье считается признаком уважения и почета. Утром 25 декабря принято дарить подарки, спрятанные в носках у камина или под украшенной елкой. Данная традиция появилась относительно недавно, так как ранее презенты делали прямо за столом. Из фольклора перекочевал и Санта Клаус, которого многие сравнивали со Святым Николаем. Под его описание скорее подходит языческий Крампус, но он был скорее негативным персонажем. Сами служители католической церкви считают Санта Клауса представителем современной трактовки традиций, так как в Библии нет никаких упоминаний о старце, раздающем подарки.



В США Рождество превосходит по значимости Новый год. Из-за этого основные выходные приходятся на Сочельник и несколько дней после него. В ночь перед рождеством проводятся масштабные народные гуляния в крупных городах на их центральных площадях.

В РФ и странах бывшего СССР принято праздновать рождество 7 января. Традиции православного Сочельника почти не отличаются от католических, но акцент делается на духовную составляющую даты, а не на наступление Нового года. На стол подают «сочево», в народе называемое каноном или кутей. Также на праздничном ужине могут быть не только постные блюда, так как они разрешены. Начинать трапезу не обязательно с восходом первой звезды. Также в православное Рождество не принято дарить подарки.

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