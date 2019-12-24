Иран предложил Сирии помощь в выводе американских войск

Тегеран готов помочь Дамаску в выводе незаконно находящихся на сирийской территории американских войск, если власти САР обратятся с такой просьбой, сообщил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
В интервью телеканалу RT Arabic Велаяти подчеркнул, что США воруют сирийскую нефть, а американский президент Дональд Трамп вопреки воле народа Сирии грабит его и является «международным вором».
«Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей и в меру наших возможностей», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США останутся в Сирии, пока не наступит окончательное поражение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
В октябре президент США Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. РФ обвинила Вашингтон в «международном государственном бандитизме». Также были опубликованы доказательства контрабанды нефти.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский утвердил личный состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ №950/2019 от 24 декабря опубликован на сайте президента. Секретарем инвестсовета стал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а его заместителем – замглавы Офиса президента Украины Юлию Ковалив. Советником секретаря стал Бесик Сихарулидзе. В состав совета введены спикер Рады Дмитрий Разумков, министр энергетики Алексей […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россиянам предложили новую систему новогодних выходных / 26 ноября
- Американский эксперт — благодаря Трампу Путин получает желаемое, и пальцем не пошевелив / 8 декабря
- График нормандского саммита изменили. Встреча «четверки» начнется в ближайшее время, затем Зеленский проведет переговоры с Путиным / 9 декабря
- Гаджеты: Анонсирован российский протез руки способный поднимать до 40 кг / 19 декабря
- Один из военных погиб в ходе ликвидации пожара на «Адмирале Кузнецове» / 12 декабря
- Стало известно о шантаже Родченковым российских спортсменов / 29 ноября
- Франков: Будет ли Россия на ЧМ 2022? ФИФА подписала кодекс ВАДА и обязалась исполнять их решения / 9 декабря
- Экс-министра обороны Украины собрались заочно судить в России / 11 декабря