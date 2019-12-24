Слава Рабинович: почему мы так плохо живем?

Потому что не было суда над ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ и КПСС – над двумя преступными экстремистскими террористическими организациями. Не было люстраций их членов. К сожалению, Б.Н. Ельцин не только этого не сделал. Важно и то, что он сделал.
День работника органов безопасности Российской Федерации установлен указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 1280 от 20 декабря 1995 года. До этого времени, в течение многих десятилетий, день 20 декабря отмечался советскими органами госбезопасности неофициально, просто как «День чекиста».
А с 20 декабря 1995 года, благодаря Ельцину – официально.
Дата проведения праздника 20 декабря была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1917 году, Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР (предшественника современных органов безопасности). Инициатором создания ВЧК был В.И. Ленин, террорист, массовый убийца и германский агент.
Первым председателем ВЧК стал Ф.Э. Дзержинский – террорист и массовый убийца.
«Не думайте, что я ищу формы революционной юстиции. Я требую одного – революционной расправы», – написал в докладной записке во ВЦИК Феликс Дзержинский, портреты которого сегодня до сих пор висят в каждом кабинете на Лубянке.
Ровно через неделю исполнится 20 лет с той роковой новогодней ночи, как Б.Н. Ельцин сдал всю Россию, вместе с её народонаселением, в руки корпорации КГБ, которая вскоре демонтировала новое и очень молодое государство, и превратила страну в фашистский концентрационный лагерь-лайт.
В этой связи хочется ещё вспомнить два момента, из ельцинской биографии. Два момента, которые важны, для понимания того, как и почему это было.
Вот Ельцин, который кается перед коммунистами – членами преступной экстремистской террористической организации под названием КПСС. Да-да, это 1988 год, и Ельцин просит реабилитировать его в глазах коммунистов на XIX партийной конференции КПСС:
А теперь – 1991 год, революция. Ельцин в буквальном смысле (и это – не фигура речи) спасает чекистскую Лубянку от разгрома толпой, и, кроме этого, спасает все КГБшные архивы – которые, кроме короткого «времени Буковского», так никогда и не станут достоянием гласности, изучения, осмысления и покаяния:
Прошу вас, посмотрите эти два видео по этим двум ссылкам. И поймите… Не только, что случилось 20 лет назад, а что случилось 30 лет назад. Благодаря Ельцину – «демократу, который уничтожил СССР и дал нам свободу». Да-да.
Свободу не дают.
За свободу борются. И не получают её, пока не побеждают в этом бою.
Свободу завоёвывают.
Рабiв до раю не пускають.
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