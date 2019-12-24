Сотрудников Шария прогнали из суда и заставили кричать антироссийские лозунги (Видео)

Во вторник, 24 декабря, из Киевского апелляционного суда, где проходит рассмотрение дело Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, выгнали сотрудников скандального блогера Анатолия Шария.
Из здания суда заставили удалиться Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера. Последнего затем окружили и заставили кричать лозунги антироссийского содержания.
"Допоможіть! .. Путін — х#йло! .. Крим український! .." — під Апеляційним судом у Києві активісти спіймали представника проросійського блогера Шарія pic.twitter.com/ffEwMX7A7N
— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) December 24, 2019
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