Мнение: Мы защитим вас от лишних денег

Наш президент Путин на большой пресс-конференции:

«Никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается… Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. Вопрос идёт просто об их защите».

Одно из двух — либо президент нам откровенно врет, либо он сам обманут и не вникает в суть предложений минфина. Тогда он профнепригоден.

Предложения минфина — это именно новая конфискационная пенсионная реформа (https://t.me/SerpomPo/4837), направленная на окончательное изъятие в пользу бюджета «замороженных» пенсионных накоплений людей.

Простой расчет на картинке выше показывает, что за 5 прошедших лет это 8 трлн руб. За 4 будущих (2019-2022), на которые накопления снова заморожены — еще минимум столько же.

Речь о 16 трлн руб. Это — годовой федеральный бюджет.

Эти деньги будут изъяты у россиян и не увеличат их пенсии в будущем.

Вы уверены, В.В., что это называется именно защитой накоплений? Может, грабежом?

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…

Источник: СерпомПо

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Наш президент Путин на большой пресс-конференции: «Никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается… Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. Вопрос идёт просто об их защите». Одно из двух — либо президент нам откровенно врет, либо он сам обманут и не […]