Мнение: Мы защитим вас от лишних денег

Наш президент Путин на большой пресс-конференции:
«Никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается… Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. Вопрос идёт просто об их защите».
Одно из двух — либо президент нам откровенно врет, либо он сам обманут и не вникает в суть предложений минфина. Тогда он профнепригоден.
Предложения минфина — это именно новая конфискационная пенсионная реформа (https://t.me/SerpomPo/4837), направленная на окончательное изъятие в пользу бюджета «замороженных» пенсионных накоплений людей.
Простой расчет на картинке выше показывает, что за 5 прошедших лет это 8 трлн руб. За 4 будущих (2019-2022), на которые накопления снова заморожены — еще минимум столько же.
Речь о 16 трлн руб. Это — годовой федеральный бюджет.
Эти деньги будут изъяты у россиян и не увеличат их пенсии в будущем.
Вы уверены, В.В., что это называется именно защитой накоплений? Может, грабежом?
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Источник: СерпомПо
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Последнее: Наш президент Путин на большой пресс-конференции: «Никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается… Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. Вопрос идёт просто об их защите». Одно из двух — либо президент нам откровенно врет, либо он сам обманут и не […]
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