Глава Минэкономики должен получать от $5 до $10 тыс. – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что считает «неприемлемо маленькой» свою заработную плату.
«Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 – 20 тыс. грн ($625 – $860. – ГОРДОН), понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность», – сказал он в интервью изданию Liga.net, опубликованном 24 декабря.
Когда журналист спросил, какую зарплату должен получать топ-руководитель в Минэкономики, Милованов ответил: «Министр – $5 до $10 тыс.».
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет говорил в ноябре, что некоторые руководители министерств просят увеличить им заработную плату, так как им «действительно сложно поддерживать свои семьи».
11 декабря Милованов опубликовал скриншоты переводов в системе «Приват24», которые свидетельствуют о том, что он за три месяца работы в министерстве получил около 93 тыс. грн зарплаты. Глава Минэкономразвития добавил, что хочет получать заработную плату, которая «не больше и не меньше», чем у его коллег – министров.
16 декабря внефракционный народный депутат Анна Скороход заявила в своем Telegram-канале, что Милованов написал заявление об отставке из-за «недостаточного материального обеспечения». Министр опроверг ее слова.
Милованов стал главой Минэкономики 29 августа.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что считает «неприемлемо маленькой» свою заработную плату. «Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 – 20 тыс. грн ($625 – $860. – ГОРДОН), понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность», – […]
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