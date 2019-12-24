Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА, Гончарук анонсировал снижение тарифов на отопление до 30%. Главное за день

Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского и главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. «Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата», – сказал Зеленский.

Бондаренко заявил, что не понимает, почему Зеленский его уволил.

Глава Львовской ОГА утверждает, что что ему удалось реализовать «немало задуманного и дать старт многим новым процессам». Он добавил, что возвращается к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности.

Гончарук анонсировал снижение тарифов на отопление до 30%

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Зеленский подписал закон о перезагрузке ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований. В законе прописана норма, согласно которой полномочия руководителя Госбюро расследований прекращаются досрочно. Директор ГБР Роман Труба заявил, что эта норма является политической.

Суд оставил под стражей подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Кузьменко

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Зеленский назначил экс-министра Тарасюка постпредом Украины при Совете Европы

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского и главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. «Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата», – сказал Зеленский. […]