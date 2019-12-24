Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо

Китайские исследователи сообщили, что им все же удалось получить живое существо из искусственной клетки. Для этого им пришлось приложить немало усилий, однако оно того стоило.

Долгое время китайские специалисты работали над поисками способов выведения живого существа из искусственной клетки. В итоге им удалось это сделать, но для этого пришлось постараться. Для репрограммирования была выбрана гранулеза – клеточная оболочка, которая окружает яйцеклетку и вместе с ней выходит в маточную трубу во время овуляции. Ранее проведенные исследования уже доказали, что клетки этой гранулезы способны также проявлять свойства стволовых клеток. Затем эксперты получили искусственные половые клетки и оплодотворили их.

В результате было получено живое существо, которое, по предварительным исследованиям, не отличается от животных, выведенных естественным путем.

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