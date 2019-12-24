Мнение: Джарджаназ освобожден

В ходе продолжающегося наступления в Идлибе, в ночь с 23 на 24 был полностью взят под контроль город Джарджаназ, куда сирийцы зашли еще вчера вечером.
Под контроль боевиков город впервые попал еще в 2011 году (на заглавном фото, захваченное боевиками почтовое отделение в Джарданазе с флагом ССА в 2011 году).
Спустя 8 лет войны, город окончательно вернулся под контроль Дамаска. Вместе с потерей стратегического перекрестка дорог в Сирмане, потеря Джарджаназа стала наиболее крупной потерей боевиков после потери Эль-Латаминского выступа и Таманы в августе-сентябре 2019 года.
Военкоры Anna-News как обычно продвигаются в боевых порядках "Сил Тигра". Ждем новых классных сюжетов.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: В ходе продолжающегося наступления в Идлибе, в ночь с 23 на 24 был полностью взят под контроль город Джарджаназ, куда сирийцы зашли еще вчера вечером.Под контроль боевиков город впервые попал еще в 2011 году (на заглавном фото, захваченное боевиками почтовое отделение в Джарданазе с флагом ССА в 2011 году).Спустя 8 лет войны, город окончательно вернулся […]
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