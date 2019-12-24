ДТП в Харькове. Верховный Суд открыл производство по иску защиты Дронова

Касационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины открыл производство по иску, который подал Геннадий Токарев – адвокат осужденного за совершение в октябре 2017 года смертельного ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова. Об этом идет речь в определении суда от 23 декабря, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника осужденного Лицо 1– адвоката Токарева Геннадия Владимировича на приговор Киевского районного суда города Харьков от 26 февраля 2019 и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года», – сказано в документе.

Имя Дронова в материалах суда не указано, но номер судебного дела совпадает с указанным в апелляционной жалобе, которую предыдущий адвокат Дронова Сергей Перепелица публиковал в марте.

В комментарии изданию «Медиапорт» Токарев сообщил, что защита просит суд отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции.

В результате ДТП в Харькове с участием машин Алены Зайцевой и Геннадия Дронова 18 октября 2017 года погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

22 мая 2018 года суд представил результаты судебно-медицинских экспертиз обвиняемых. В характеристике Зайцевой нет данных о ее алкогольном или наркотическом опьянении, хотя первичный анализ показал наличие опиатов в ее моче.

В январе 2019 года врач-нарколог Елена Федирко, которая в 2017 году осматривала Зайцеву, заявила, что в день аварии «наркотического опьянения у Зайцевой никто не идентифицировал».

26 февраля суд вынес обвинительный приговор Дронову и Зайцевой – 10 лет тюрьмы.

Адвокат Дронова 22 марта обжаловал решение суда. 26 марта в суд поступили жалобы на приговор от Зайцевой.

Харьковский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В августе Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Касационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины открыл производство по иску, который подал Геннадий Токарев – адвокат осужденного за совершение в октябре 2017 года смертельного ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова. Об этом идет речь в определении суда от 23 декабря, опубликованном в Едином реестре судебных решений. «Открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника осужденного […]