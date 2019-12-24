Представлен новый способ гидрогелевой 3D-печати

24.12.2019, 23:14, Новости дня

Международная команда инженеров представила новый способ 3D-печати гидрогелями, с помощью которого можно получать мягкие изделия. Подробности разработанного метода сообщает Vevby.ru.

Ученые давно работают над разработкой технологий, позволяющих создавать мягкие роботизированные системы. Однако трудности возникли уже давно в этом процессе, и справиться с ними не так уж и легко, поскольку единственными пригодными для этих целей материалами являются гидрогели. Именно они обладают низкой механической прочностью. До недавнего времени из них нельзя было создавать сложные трехмерные формы. Зарубежные специалисты в ходе одного исследования решили все проблемы сразу.

Таким образом, эксперты заявили, что их гидрогели можно печатать прямо на роботизированные структуры, создавая при этом трехмерные формы любой сложности.



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Последнее: Международная команда инженеров представила новый способ 3D-печати гидрогелями, с помощью которого можно получать мягкие изделия. Подробности разработанного метода сообщает Vevby.ru. Ученые давно работают над разработкой технологий, позволяющих создавать мягкие роботизированные системы. Однако трудности возникли уже давно в этом процессе, и справиться с ними не так уж и легко, поскольку единственными пригодными для этих целей материалами являются […]

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