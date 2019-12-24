Ирина Шейк гуляет с дочерью в Нью-Йорке на фоне скандала с поездкой в Саудовскую Аравию

Скандал вокруг звезд, посетивших фестиваль электронной музыки MDL Beast в Саудовской Аравии, набирает обороты. Правозащитники возмущены, что страна с «ужасающими преступлениями против женщин, в которой распространена смертная казнь представителей сообщества ЛГБТ и где жестоко ущемляется свобода слова», прославляется медийными персонами из США. Под волну негодования попали Арми Хаммер, София Ричи, Стелла Максвелл и ряд других звезд, выложивших фото в Instagram с геотегом из Эль-Рияд. Ирина Шейк также была в числе гостей фестиваля и стала объектом критики.

Комментировать острую тему модель не спешит. Вернувшись из зарубежного тура, она приступила к делам приятным. Забрав свою дочь Лею у экс-возлюбленного Брэдли Купера, Ирина отправилась с малышкой на прогулку по Нью-Йорку.

Ирина Шейк с дочерью Леей Для прогулки мама и дочь выбрали яркие образы. На Ирине был спортивный костюм с актуальным принтом тай-дай, грубые ботинки и солнцезащитные очки, на Лее — ее любимый черный пуховичок, сапожки и красная шапка Burberry. Кстати, вещи этого бренда малышка надевает уже не первый раз. С тех пор как ее мама стала лицом модного дома, Лея то и дело выходит в свет в клетчатых узнаваемых платьицах британского бренда или резиновых сапогах с эмблемой.

Проводить время с дочерью, объявив о своем расставании летом этого года, Ирина Шейк и ее экс-возлюбленный Брэдли Купер предпочитают по очереди. Еще ни разу с момента разрыва пару не видели вместе.

Брэдли очень увлечен своей работой и использует каждую возможность для карьерного роста. Из-за этого они жили совершенно разными жизнями, постоянно проводя время вдали друг от друга,

— рассказывали о расставании пары инсайдеры.

На прошлой неделе малышка Лея была с папой, и папарацци также удалось сделать кадры с их прогулки. Выбравшись на улицу, они попали под настоящий снегопад, но едва ли это смогло испортить им настроение.

Брэдли Купер с дочерью Леей

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Последнее: Скандал вокруг звезд, посетивших фестиваль электронной музыки MDL Beast в Саудовской Аравии, набирает обороты. Правозащитники возмущены, что страна с «ужасающими преступлениями против женщин, в которой распространена смертная казнь представителей сообщества ЛГБТ и где жестоко ущемляется свобода слова», прославляется медийными персонами из США. Под волну негодования попали Арми Хаммер, София Ричи, Стелла Максвелл и ряд других звезд, […]