Мнение: Российские тупоукладчики



Миллер показывает западному партнеру, в какой стороне Находка (фото с сайта Газпрома)

О, вот и раскрылся секрет Полишинеля. «Внезапно» выяснилось, что у России… вообще нет кораблей, чтобы достроить Северный поток-2 в датских водах. Напомню, как развивались события: сначала в наших СМИ упорно твердили, что «у Северного потока вообще нет проблем, любые санкции США безнадежно запоздали». Потом, когда замаячили угрозы в адрес швейцарской компании-трубоукладчика, тон оставался по-прежнему бодрым: «Это тоже ерунда, там у нас есть свой корабль-укладчик, уложит всё сам — комар носа не подточит». Последнее уже настораживало: чуткое ухо русского человека улавливало, что одно дело, когда трубу в море кладет швейцар, а совсем другое — какое-то наше корыто… Но ладно — надеялись на русский авось.

Нет, не прокатило. Когда швейцарцы отказались, тут же «вдруг» выяснилось, что российский карапь, который там болтался неподалеку, для «подмены» никак не годится — у него (кто бы мог подумать!) не было некой «динамической балансировки», и потому по датским законам он не имел права что-то укладывать в море в сезон штормов. Тон наших комментаторов стал уже ощутимо менее бодрым, но все еще сочился уверенностью в победе: нам сообщили, что корабль с той самой, нужной балансировкой у России, конечно же, есть! Правда, стоит он черт знает где — аж в Находке, и пригнать его дело плевое… но долгое — месяца 4-5. Всего-то, типа, подождать!

(сразу, конечно, возникал неудобный вопрос у слушателей саги — что ж вы, идиоты, СРАЗУ его не подогнали, хотя бы куда-нибудь поближе, хотя бы в тот же Питер, что ли? Ведь про угрозу санкций не вчера стало известно! Опять понадеялись на русский авось?!)

А ведь все — и Медведев, и Газпром, и сам Путин — еще в начале месяца уверенно говорили, что СП-2 «точно закончат в срок», то есть — до конца этого года! А теперь, стало быть, не то что «до конца года» не закончат — уже точно эти 4-5 месяцев ждать, пока корыто из Находки притрюхает. Вот ведь подсунули сволочи-американцы свинью!

Ну и вот сегодня — последний аккорд, он же — гвоздь в крышку: с некоторым недоумением СМИ нам сообщают, что… никаких кораблей, способных что-то там трубоукладывать в Северном море, у России вообще нет. Нету. И не было никогда. Выступил по радио какой-то газовик, так он даже возмущался: откуда, мол, взяли, что такие корабли есть, их вообще быть не может, их только под конкретный заказ строят! Ну и сроки назвал, добрый человек: если, говорит, сейчас заказать, то у России такой карапь будет. Через 4-5 лет. Новенький, с иголочки.

Повисает в воздухе растерянный вопрос — а как же Находка? Может, там плохо искали? Пройдитесь по пирсу — может, не разглядели? Ведь был же! Говорили, что был! Конечно, на фоне 4-5 лет перегон корабля-фантома с «динамической балансировкой» за 5 месяцев уже кажется вполне подходящим вариантом…

Но, как говорил тов. Маяковский, «Нету чудес. И мечтать о них нечего. Есть Ленин, горб и согнутые плечи».

Вот так мы и остаемся — с Лениным и горбом. Но без трубоукладчика. Причем у Газпрома и деньги есть, миллиарды! — чтобы нанять укладчика. Однако никто ж теперь не согласится — все санкций американских боятся. Если уж швейцары, которые славятся гордым нравом — и те испугались.

Дурацкое положение. Труба уже, почитай, лежит на тысячи км, в том числе и по дну морскому. Каких-то 147 км не хватает. Плевое дело. Трубы есть, технологии есть, корабли-укладчики есть… Но не у нас. Близок локоть, да не укусишь.

Как это называется? Думаю, это называется «технологическая отсталость». Россия привыкла жить по принципу «деньги есть — ума не надо». Типа «на газ всё, что надо, обменяем!» И вот — очередной щелчок по носу. Сил противостоять Соединенным Штатам нет, ума, чтобы объехать их на кривой козе — тоже нет.

Тупик.

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Миллер показывает западному партнеру, в какой стороне Находка (фото с сайта Газпрома) О, вот и раскрылся секрет Полишинеля. «Внезапно» выяснилось, что у России… вообще нет кораблей, чтобы достроить Северный поток-2 в датских водах. Напомню, как развивались события: сначала в наших СМИ упорно твердили, что «у Северного потока вообще нет проблем, любые санкции США безнадежно запоздали». […]