В РФ снизилась смертность

За десять месяцев 2019 года смертность в РФ снизилась на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Этот показатель мог быть и выше, но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что с 2010 по 2019 годы смертность среди несовершеннолетних в РФ уменьшилась почти вдвое.





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Последнее: За десять месяцев 2019 года смертность в РФ снизилась на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1». «Этот показатель мог быть и выше, но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями», – приводит ее слова РИА «Новости». Ранее уполномоченный при президенте […]