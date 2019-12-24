В РФ снизилась смертность

24.12.2019, 23:05, Новости дня

За десять месяцев 2019 года смертность в РФ снизилась на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Этот показатель мог быть и выше, но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что с 2010 по 2019 годы смертность среди несовершеннолетних в РФ уменьшилась почти вдвое.



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Последнее: За десять месяцев 2019 года смертность в РФ снизилась на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1». «Этот показатель мог быть и выше, но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями», – приводит ее слова РИА «Новости». Ранее уполномоченный при президенте […]

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