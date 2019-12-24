Nissan запатентовал новый седан Sentra в РФ

Как известно, седан Nissan Sentra исчез с российского рынка около 2 лет назад, но уже вскоре вновь может появиться в РФ. Недавно появилась информация, что зарубежный автоконцерн снова запатентовал данную машину здесь. Этот документ появился в базе Роспатента накануне.

Исходя из опубликованных фотографий, речь идёт об автомобиле текущего поколения, представленном еще месяц назад в США. Транспортное средство сделано в стиле японской компании – в наличии есть широкая радиаторная решетка и тонкие светодиодные фары. В салоне также стоит отметить изменения: появление новых сидений, модернизированной «приборки» и мультимедийного комплекса с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Главное же изменение заключается в появлении независимой задней подвески, заменившей скручивающуюся балку. Благодаря этому нововведению улучшилась плавность хода.

Что касается моторной гаммы, то на американском рынке модель доступна с 2,0-литровым «атмосферником» на 150 лошадиных сил и вариатором Xtronic. На данный момент неизвестно, какие именно агрегаты получит российская версия Nissan Sentra. Реализации новинки на отечественном рынке стартуют не раньше 2021 или 2022 года.

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Последнее: Как известно, седан Nissan Sentra исчез с российского рынка около 2 лет назад, но уже вскоре вновь может появиться в РФ. Недавно появилась информация, что зарубежный автоконцерн снова запатентовал данную машину здесь. Этот документ появился в базе Роспатента накануне. Исходя из опубликованных фотографий, речь идёт об автомобиле текущего поколения, представленном еще месяц назад в США. […]