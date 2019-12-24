Суд заблокировал сайт «Гулаг-инфо» за видео со свастикой

Ленинский районный суд Ульяновска постановил заблокировать сайт проекта «Гулаг-инфо» за видео с татуировкой в виде свастики на руке заключенного, сообщает «Коммерсантъ».
В видеоролике осужденные, отбывающие наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области, отмечают освобождение своего товарища.
«На видеозаписи они распивают напитки (вероятно, спиртные) и танцуют стриптиз», — рассказал основатель проекта Денис Солдатов. В конце видеоролика один из заключенных демонстрирует свои татуировки, среди которых прокурор обнаружил свастику.
Прокурор потребовал признать информацию на «Гулаг-инфо» «запрещенной к распространению» и направить копию решения в управление Роскомнадзора для включения страницы сайта в Единый реестр ресурсов с запрещенной информацией.
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