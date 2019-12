Мнение: Нормандский формат: обратный отсчет

Зеленский оказался феерическим простофилей. Фе-ери-чес-ким! Его просчитали с порога, ему дали увлечься ролью «равного среди равных», его слушали со всем протокольным вниманием, когда он надувал щеки и требовал странного — изменений очередности пунктов Комплекса мер. Ему не сказали, что он у мамы дурачок, ему всерьез возражали, дали наговориться вволюшку и насладиться собственной значимостью. В итоге получилось то, что только и могло получиться: он покрылся коркой из собственных хотелок, и, закрывшись в этой капсуле, ничего другого, куда более важного, замечать уже не мог. То есть, попался.

Frieseke, Frederick Carl (1874-1939). Frances. c. 1924. Oil on canvas. 81.28 cm (32 in.) x 66.04 cm (26 in.). Addison Museum of American Art, Andover MA.

Боже мой. Это насколько же эгоцентричным человеком надо быть, чтобы не уяснить, что ты здесь не пуп территории 95-го квартала. Ты должен понимать, что твои хотелки никому, на самом деле, не интересны, что бы при этом ни изображали на лицах твои визави — доброжелательные улыбки или раздражение.

Послушай доброго совета, пусть и поздно. Следи за языком и больше слушай, чем болтай. Помни первое правило переговорщика: не себя позиционировать, а своим визави дать раскрыться. Растопырь уши, будь весь Внимание. Исходи из того, что другие участники приехали тоже не с пустыми руками, что у них у каждого, — или, как минимум у одного, самого важного для тебя на этой встрече, — свои собственные планы (план бэ, цэ, дэ…), своя цель, своя задача. И эти его планы, цели и задачи продиктованы не твоими, а его интересами. Совпадают — хорошо, не совпадают — твои проблемы.

Это не все правила, но ты не знал и этих. Ты лопух, Володимир. Зеленый лопух.

Что лопушок получит на саммите нетрудно было догадаться задолго до 09 декабря

Что ж, как говорится — бойтесь своих желаний, они имеют обыкновение сбываться. Ты хотел этого саммита — он состоялся. А чтобы не ушел с пустыми руками — тебе выписали «дорожную карту» с обозначением сроков исполнения и поставили на счетчик.

Вопрос центральный, конечно — полное выполнение (full implementation) минских соглашений, главное, что произошло в Париже это то, что Зеленский подписался под этими словами. Второе, что там произошло, очень важное — то, что встреча следующая через четыре месяца, т.е. помимо того, что включен механизм реализации минских соглашений, поставлен таймер, т.е. через четыре месяца Зеленский должен отчитаться что он сделал для реализации Минских соглашений. Это сказал Вячеслав Никонов в беседе с гостем студии Первого канала, пресс-секретарем Президента Дмитрием Песковым.

Песков: Действитльно, поставлен таймер, действительно дано поручение министрам и помощникам эти четыре месяца не идти вхолостую, а конкретно работать над имплементацией тех договоренностей, которые был дотигнуты. Поэтому есть надежда на то, что вот эти четыре месяца не будут потрачены впустую. И следующая встреча, возможно, будет еще более результативной.

Работа велась на трех языках: украинский, русскй и референтный английский. Собственно формулировками занимались сами лидеры. Эта работа длилась много-много часов. — Это тоже из слов Пескова. Теперь все знают, что Мендель брехушка, если свои намеренно подлые действия по искажению содержания Коммюнике сваливает на трудности перевода.

«Это сегодня твоя победа» — и эти слова Меркель, если «Ъ» передает их верно, говорят о многом. А именно, о том, что фрау желала совсем другого результата. Помнитя, на пресс-конференции что-то про «гибкость» лепетала.

Энциклопедическая справочка для тех, кто не считает Коммюнике юридически обязывающим документом:

КОММЮНИКЕ (фр. communique) — официальное сообщение о событиях международного характера. Может иметь характер информационного сообщения о тех или иных международных событиях, участником которых является государство (или другой субъект международного права), публикующее данное К. Например, К. о ходе текущих военных действий, о начале, ходе или завершении собраний (съездов, сессий и т.д.) международных организаций или их органов. Совместное К. имеет характер официального сообщения по итогам международных переговоров (консультаций, встреч и т.п.) между полномочными представителями субъектов международного права или их органов. Совместное К. официально публикуется, как правило, одновременно в каждой стране — участнице данных переговоров. Содержание совместного К. наряду с информационным материалом обычно содержит указание на позицию сторон по рассматриваемым ими вопросам международной жизни, заявления об их намерениях, оценках и т.п. К. может фиксировать обязательства сторон о соответствующем характере и образе их действий и поведении, совместных усилиях в достижении определенных целей. В этих частях К. может носить международно-правовой характер и иметь международно-правовое значение.

Термин «К.» нередко используется для названия официального документа, принимаемого международной организацией (ее органами) по проблемам международной жизни.

(см. Энциклопедический словарь экономики и права. 2005)

Обязательства Украины зафиксированы, полнота исполнения минских договоренностей подчеркнута, совместные усилия в достижении мира обозначены.

Парижское Коммюнике направлено в СБ ООН как дополнение к пакету документов, прилагаемых к Резолюции от 17 февраля 2015 года № S/RES/2202 (2015).

Минские договоренности соглашения) это юридически обязывающий документ, он утвержден Резолюцией СБ ООН от 17 февраля 2015 года № S/RES/2202 (2015) и т.о. стал частью международного права.

Юридическая сила этого документа огромна, её преодолеть невозможно — только исполнить. В случае неисполнения, у гарантов — России, Франции, Германии — мандат СБ ООН «предпринять любые возможные меры как по отдельности, так и совместно» (см. абз.1 Декларации глав государств), с целью «обеспечить полное выполнение «Комплекса мер»» (см. п. 3 Резолюции).

Так что пусть повоют еще четыре месяца, ладно. А в апреле, если большие дяди будут добры, они могут продлить Украине удовольствие повыть, еще на полгодика максимум. Но уже со следующим комплектом заданий, в т.ч. касающихся организации местных выборов. При условии, что выданные на текущие четыре месяца будут реально исполнены. Имитация их исполнения не пройдет.

Бутко Виктор Николаевич. Весна, первое тепло. 2003 г. Холст, масло. 73х90

А мы… А мы вместе с Донбассом ждем апреля, первого тепла.

Изгнание бандеровскх бесов из Киева неотвратимо. Минские соглашения — они ведь для Украины, а не для Донбасса. Это их ночной кошмар, бандеровский. У «сепаров» всё хорошо. Потому что даже если представить немыслимое — что Украина всё исполнила как требовалось — Донбасс не вернется. Насильно это сделать невозможно в принципе. А на референдуме, который в такого рода обстоятельствах обязателен, большинство скажет НЕТ, определенно.

Третьего не дано, объективно.

И не стоит недоумевать по части невозможности проведения референдума в условиях, когда на Украине рулит соросятник под управлением «разведсообщества», работающего на клан бушей-клинтонов. Всё изменится в один день — как намедни изменилось в Молдавии: народ проснулся утром, а бесов как водой смыло.

В наших же раскладах Фактор Трампа-Джулиани сбрасывать и вовсе глупо.

«То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным«.

В.В. Путин.

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Потому что не было суда над ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ и КПСС – над двумя преступными экстремистскими террористическими организациями. Не было люстраций их членов. К сожалению, Б.Н. Ельцин не только этого не сделал. Важно и то, что он сделал. День работника органов безопасности Российской Федерации установлен указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 1280 от 20 декабря 1995 […]