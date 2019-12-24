Губерниев ответил на требование Зюганова извиниться за слова о Сталине

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление главы фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова о том, что он должен извиниться за слова об Иосифе Сталине.

«О, Геннадий Зюганов требует извинений перед народом-победителем за мои слова о Сталине! Осталось спросить тех, кто сгинул в лагерях, кто был безжалостно раздавлен машиной репрессий, тех, у кого отняли все самое дорогое, тех, кто мучительно умирал в железнодорожных вагонах при принудительных выселениях, тех, кто после немецкого плена не избежал ГУЛАГа, тех, кто умер от голода и холода. Впрочем, продолжать можно до бесконечности!» – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, Губерниев обвинил советского вождя Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны.

После этого Зюганов в своем Twitter потребовал от Губерниева извинений, назвав его заявление «позорным и гнусным». «Если в биатлоне Губерниев, возможно, слегка разбирается, то в нашей истории он – полный невежа», – сообщил лидер КПРФ.

«Гражданин Губерниев должен принести извинения народу-победителю, вождя которого он оклеветал!» – добавил Зюганов.

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