Губерниев ответил на требование Зюганова извиниться за слова о Сталине

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление главы фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова о том, что он должен извиниться за слова об Иосифе Сталине.
«О, Геннадий Зюганов требует извинений перед народом-победителем за мои слова о Сталине! Осталось спросить тех, кто сгинул в лагерях, кто был безжалостно раздавлен машиной репрессий, тех, у кого отняли все самое дорогое, тех, кто мучительно умирал в железнодорожных вагонах при принудительных выселениях, тех, кто после немецкого плена не избежал ГУЛАГа, тех, кто умер от голода и холода. Впрочем, продолжать можно до бесконечности!» – написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Напомним, Губерниев обвинил советского вождя Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны.
После этого Зюганов в своем Twitter потребовал от Губерниева извинений, назвав его заявление «позорным и гнусным». «Если в биатлоне Губерниев, возможно, слегка разбирается, то в нашей истории он – полный невежа», – сообщил лидер КПРФ.
«Гражданин Губерниев должен принести извинения народу-победителю, вождя которого он оклеветал!» – добавил Зюганов.
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