Фигуранта «московского дела» Раджабова освободили от наказания

…за бросок пластиковой бутылки в сторону силовиков.

Мещанский районный суд Москвы освободил от наказания фигуранта «московского дела» 21-летнего Самариддина Раджабова, которого обвиняли в угрозе применения насилия к представителю власти на акции 27 июля (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Самариддина Раджабов. Фото: Георгий Малец/ специально для «Новой»

Судья считает, что исправление возможно без изоляции и решает назначить ему штраф, в который зачтется срок задержания под стражей, и отпустить из-под ареста.

Раджабова задержали во время несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля, с августа он находится под арестом. Следствие четыре раза предъявляло ему разные версии обвинения. В итоге Раджабова обвинили в том, что звук от падающей бутылки, которую он бросил во время митинга, напугал сотрудников МВД. Экспертиза установила, что бутылка не попала в силовиков, а один из них — Виталий Максидов — отказался признавать себя потерпевшим и уволился из МВД, теперь потерпевшими считаются трое полицейских.

Прокуратура просила назначить Раджабову 3,5 года колонии. Защита настаивала, что предъявленное обвинение не соответствует содеянному. Адвокаты Раджабова указывали, что моральный вред потерпевших определяется их собственным восприятием ситуации, а не реальным положением дел.

В качестве последнего слова Раджабов зачитал свой рэп, в котором назвал «московское дело» беспределом. «Аплодисменты сегодня здесь звучали, потому что кто-то говорил хорошо, кто-то — красиво. Я не умею красиво, я могу жестко и правдиво. Чтобы были аплодисменты, чтобы проблемы решались, надо выходить и общаться, а не запрещать все и сажать молодых парней», — заявляет он.

Раджабова активно поддерживает рэпер Оксимирон (Мирон Федоров). В ноябре он выпустил трек «Ветер перемен», посвященный «московскому делу». В композиции Оксимирон использовал записи голоса Раджабова. За основу трека взяли его письма из СИЗО и отрывки диктофонных записей адвокатов.

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Источник: Новая газета

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