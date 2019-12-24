Кабмин проводит закрытое заседание по газовым переговорам с Россией

Каминет министров Украины во вторник, 24 декабря, собрался на экстренное заседание по газовым переговорам с Российской Федерацией. Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, заседание состоится в закрытом формате.

«В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией. Формат заседания полностью закрытый – ДСП (для служебного пользвания)», – говорится в сообщении.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что «Нафтогаз» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор газотранспортной системы Украины».

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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