Парламентарии России и Украины восстанавливают отношения

Основным вопросом на переговорах была реализация минских соглашений, рассказал Вячеслав Володин. По его словам, следующая встреча парламентариев России и Украины будет в более широком составе.

«Нам крайне важно, чтобы ситуация не только нормализовалась, но и были выполнены Минские соглашения», – подчеркнул Володин.

Виктор Медведчук сообщил, что месяц назад в Верховной раде было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция».

Украинский парламент играет особую роль в реализации минских соглашений, от него зависит принятие законопроектов, которые лежат в основе политической части договоренностей, подчеркнул Медведчук. По его словам, в ближайшие полтора месяца состоится встреча парламентариев стран нормандской четверки – России, Германии, Франции и Украины.

В свою очередь спикер Госдумы указал на важность диалога. До сегодняшнего дня его не было, отметил председатель нижней палаты.

Необходимо восстановить отношения для поиска решений по выходу из кризиса, сказал Володин. Медведчук поддержал спикера Госдумы.

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