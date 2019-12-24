Дело Шеремета. Адвокат Кузьменко объяснил, почему эмоционально отреагировал на решение суда

24 декабря Владислав Добош, адвокат детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета, сказал журналистам, что эмоционально отреагировал на решение суда оставить его подзащитную под арестом потому, что она является его подругой, сообщает «Громадське».

«Потому что это мой близкий человек, моя подруга, которую я давно знаю, которая мне очень много помогала, которой я помогал. Но это не только поэтому, но и потому, что та грязь и и несправедливость, что на нее вылилась, — когда ты говоришь правду, и эту правду тебе бросают под ноги, порочат и растаптывают… А как бы вы себя чувствовали, когда вашего близкого человека так жестоко обвиняют?» – сказал он.

Добош уверен, что изменение меры пресечения никак бы не повлияло на следствие.

Адвокат добавил, что его подзащитную допрашивали в СИЗО.

«Был проведен допрос, нами инициирован, она дала показания, эти показания проверяются, и были проверены, так как были допрошены другие лица, осматривалась ее страница в Facebook и так далее, то есть чтобы подтвердить правдивость ее слов. И я знаю, что подтверждена правдивость ее слов, но сегодня прокурор внаглую в суде, открыто врал», – сказал Добош.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией».

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом.

24 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей Кузьменко. Ее адвокат после оглашения приговора расплакался.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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