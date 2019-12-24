Мнение: Парадокс МВД

Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил уволить сотрудников полиции, которые организовали учения по разгону митинга в одной из школ в Татарстане. Это те самые учения, про которые один из школьников, принявший участие в учениях, рассказал: «Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове».

Колокольцев решил не церемониться с организаторами учений. Так и заявил министр: «Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить»…

Это что же получается? За учения – уволили. А за сломанную ногу дизайнера, избиение велосипедиста или девушки… даже не пожурили.

Если это не парадокс, то что это такое?

Рис. отсюда Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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