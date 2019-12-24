Мнение: Эвакуации

24.12.2019, 22:20, Разное

Снова сообщения о минированиях, снова Москва и Петербург. Эвакуируют суды и школы. В Москве прервалось заседание суда по делу доцента Соколова. СМИ уже привычно молчат — рутина. ФСБ не менее привычно отказывается считать происходящее терактами: будут трупы и разрушения — приходите. Нечего портить благостную статистику беспощадной войны с терроризмом. Кого поймали или ликвидировали — тот и террорист. А вот если поймать не можем — то тут чистая хулиганка, это не к нам.

Статистическое ведомство вместе с минэкономики за два года непрекращающегося телефонного террора вполне могли бы из чистого любопытства посчитать — во сколько обходится эта хулиганка. Но, видимо, суммы настолько немаленькие, что проявлять инициативу себе дороже. Зачем нервировать начальство, тем более, что никто этот шабаш прекращать и не собирается?

Кстати говоря, тут вопрос и ко всевозможным ай-ти ведомствам. Пакет Яровой, видимо, надет на голову и туда внутрь что-то впрыснули. Так как реального эффекта от всех этих изобретений сумрачного гения не наблюдается. Создать на пустом месте дело какого-нибудь "Нового величия" — это как раз-два. Найти хоть одного террориста, промышляющего в сети, за два года — никак.

Источник: Эль Мюрид



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