В Москве открылась выставка «Год Театра. Занавес!»

Выставка «Год Театра. Занавес!» открылась в выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье» в Москве. На ней представлено более 80 снимков ведущих актеров и режиссеров театра, театральных критиков, художников и продюсеров, художественных руководителей и ректоров творческих вузов.

Главным экспонатом выставки стало полотно площадью 13 квадратных метров. Оно представляет собой общее фото главных героев современного русского театра, информирует телеканал РЕН ТВ.

«Главной идеей выставки было создание единого портрета всего русского театра. Понятно, что весь русский театр охватить нельзя, ведь он многогранен и многослоен, но по верхам можно отразить преемственность поколений. Потому что мы живем в уникальное время, когда мастодонты от самих основателей передают нам знания и умения. Эти несколько поколений, слоев собрались в одной точке, в одно время. Хотелось, чтобы была картинка – семейный портрет русского театра. Потому что театр – он вне политики, вне отношений и склок. Он живет своими ценностями, своей идеей, своей вечной жизнью», – отметила автор выставки Ольга Галактионова.

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Публикация от Парк «Зарядье» Zaryadye Park (@zaryadye.official) 24 Дек 2019 в 6:19 PST

Открытие посетила вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец. «Сегодня мы открывает выставку, которая посвящена году театра. Это очень деликатный и интересный рассказ о театре сегодня. У театра каждой эпохи есть свои герои и персонажи (…) Что такое театр сегодня? Что это за лица? Что это за люди? Это попытка уловить театр», – отметила она.

Экспозицию в день открытия оценил и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. «Люди возвращаются в театр. Мы видим сейчас зрительский бум. Это свидетельствует о том, что у нас в стране базовые потребности людей удовлетворены. У людей другого рода уже запрос – на изысканное приобщение к искусству. Это очень хороший знак», – сообщил он.

«Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые, как и я, может быть не сразу поняли, в какую авантюру их пытаются вовлечь, но все-таки вовлеклись и приняли участие в это большом кадре, в котором весь русский театр оказался вместе. Это совершенно фантастический кадр, потому что собрать всех этих людей вместе совершенно невозможно», – добавил Новиков.

Как отметил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, выставка «Год театра. Занавес!» стала стала финальным аккордом Года театра. «Здесь в одном месте запечатлена летопись современного отечественного театра. <…> Очень приятно, что мы проводим здесь, в «Зарядье», в этом замечательном комплексе это финальное мероприятие Года театра в Москве. Прошло огромное количество творческих встреч, постановок, а это такой финальный аккорд», – приводит его слова ТАСС.

Авторами экспозиции выступили 85 культурных деятелей: режиссеры, актеры, критики, художники и продюсеры, руководители театров и ректоры театральных вузов. На выставке можно увидеть их портреты и мультимедийные материалы со съемок проекта. Центральной частью экспозиции стал восьмиметровый фриз, где все участники проекта собраны вместе на одном панорамном снимке.

Выставка «Год Театра. Занавес!» стала результатом масштабного проекта «Русский театр в одном кадре», реализованного в 2019 году продюсерским центром «Галактика» при поддержке Министерства культуры РФ и форума «Таврида». Он был приурочен к Году Театра в России, объявленного президентом Владимиром Путиным.

Гости смогут увидеть экспонаты с 25 декабря по 24 февраля в выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье».

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