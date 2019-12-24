В ПЦУ не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря

В храмах Православной церкви Украины не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря – они запланированы на 6 и 7 января, сообщили «TheБабелю» в пресс-службе ПЦУ сегодня.
В церкви отмечают, что не против переноса празднования Рождества на 25 декабря, однако такое решение несет большие риски.
«Через переход может произойти раскол в самой церкви, может произойти разделение на староверов и нововеров. Такие примеры есть в мире. Не все прихожане и священнослужители поддерживают календарную реформу», – добавили в ПЦУ.
Западные страны отмечают Рождество 25 декабря из-за проведения календарной реформы, которая касается всего года, отметили в церкви.
«Календарная реформа предусматривает не только смену даты празднования Рождества, но и других праздников, например, Святого Николая», – добавили в ПЦУ, сообщив, что намерены проводить разъяснительную работу по поводу реформы.
В феврале предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявлял, что церковный календарь «не является догмой» и в этом вопросе можно принимать изменения. В декабре он сказал, что церковь перенесет дату празднования Рождества, когда украинцы будут к этому готовы.
Согласно результатам опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного в период с 5 по 8 декабря, 64% граждан Украины негативно относятся к идее перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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