Ученые назвали преимущества употребления молока перед сном

24.12.2019, 22:04, Разное

Индийские исследователи исследовали влияние молока на организм в вечернее время. Согласно результатам работы, существует ряд преимуществ употребления этого полезного напитка перед сном.
Зарубежные издания рассказывают об анализе содержания в молоке полезных веществ и их воздействии на человеческий организм. Так, в напитке много кальция, калия, магния, фосфора, натрия, хлора и серы. Хорошо влияют на человека и фосфаты, цитраты, хлориды, и другие соли, сохраняющие баланс ионов кальция и анионов лимонной и фосфорной кислот.

Если же употреблять молоко перед сном, то это поможет желудку очиститься от содержащихся в нем бактерий, тем самым улучшить состояние кишечника. Страдающим метеоризмом также стоит пить молоко перед отходом ко сну, так как оно уменьшает газообразование в желудочно-кишечном тракте. Беременные, пьющие молоко перед сном, таким образом снижают риск возникновения диареи, поскольку оно защищает организм от обезвоживания и улучшает здоровье плода.

Находящийся в напитке кальций укрепляет кости как мамы, так и будущего ребенка. Повышает молоко и иммунитет, а в случае с кровяным давлением, напиток, наоборот, может его нормализовать. В списке достоинств этого натурального продукта есть и его способность укреплять сердечную мышцу, улучшать эластичность сосудов, а также благотворно влиять на количество холестерина и устранение проблем пищеварительной системы.



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Последнее: Индийские исследователи исследовали влияние молока на организм в вечернее время. Согласно результатам работы, существует ряд преимуществ употребления этого полезного напитка перед сном. Зарубежные издания рассказывают об анализе содержания в молоке полезных веществ и их воздействии на человеческий организм. Так, в напитке много кальция, калия, магния, фосфора, натрия, хлора и серы. Хорошо влияют на человека и […]

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