Российский метеоспутник «Электро-Л» №3 выведен на целевую орбиту

24.12.2019, 21:58, Новости дня

Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» номер 3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. километров, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Произошло отделение космического аппарата от разгонного блока. Космический аппарат выведен на целевую орбиту», – сообщил источник ТАСС.

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур в 15.03 мск 24 декабря. В 15.12 мск разгонный блок в связке с космическим аппаратом отделился от ракеты. После этого спутник выводился на целевую орбиту за счет трех включений двигательной установки разгонного блока ДМ.

Срок активного существования спутника «Электро-Л» номер 3 составляет 10 лет.

Ранее во вторник метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, изменил орбиту и потерял ориентацию, в настоящее время связь и управление спутником восстановлены.

В настоящее время РФ имеет на орбите четыре действующих метеорологических спутника – три «Метеор-М» с номерами 1, 2 и 2-2, а также «Электро-Л» номер 2.



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Последнее: Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» номер 3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. километров, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. «Произошло отделение космического аппарата от разгонного блока. Космический аппарат выведен на целевую орбиту», – сообщил источник ТАСС. Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур в 15.03 мск 24 декабря. В 15.12 мск […]

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