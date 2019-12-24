Российский метеоспутник «Электро-Л» №3 выведен на целевую орбиту

Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» номер 3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. километров, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Произошло отделение космического аппарата от разгонного блока. Космический аппарат выведен на целевую орбиту», – сообщил источник ТАСС.
Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур в 15.03 мск 24 декабря. В 15.12 мск разгонный блок в связке с космическим аппаратом отделился от ракеты. После этого спутник выводился на целевую орбиту за счет трех включений двигательной установки разгонного блока ДМ.
Срок активного существования спутника «Электро-Л» номер 3 составляет 10 лет.
Ранее во вторник метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, изменил орбиту и потерял ориентацию, в настоящее время связь и управление спутником восстановлены.
В настоящее время РФ имеет на орбите четыре действующих метеорологических спутника – три «Метеор-М» с номерами 1, 2 и 2-2, а также «Электро-Л» номер 2.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» номер 3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. километров, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. «Произошло отделение космического аппарата от разгонного блока. Космический аппарат выведен на целевую орбиту», – сообщил источник ТАСС. Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур в 15.03 мск 24 декабря. В 15.12 мск […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Харькове при попытке разоружить злоумышленника полицейский получил ножевые ранения / 24 декабря
- Волочкова отреагировала на принуждение к курению в Венской балетной академии / 18 декабря
- Гаджеты: В США разработана технология доставки человека в любую точку Земли за 60 минут / 17 декабря
- Описаны последствия отказа от буквы «ё» / 29 ноября
- Мощнейший в мире ледокол «Арктика» завершил первый этап испытаний / 14 декабря
- Путин попросил ведомства не затягивать с новой программой патриотического воспитания / 11 декабря
- Суд в Виннице восстановил Бевза в должности директора Юго-Западной железной дороги / 15 декабря
- Times — «Гонконг наш» — Пекин отреагировал на скандальные выборы в бывшей британской колонии / 26 ноября