Чиновников захотели пересадить на такси

Министерство финансов предлагает использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников, сообщил первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет», – приводит его слова ТАСС.

Силуанов отметил, что некоторое время назад такая работа проводилась в отношении непосредственно Минфина. Тогда, по его словам, выяснилось, что использование агрегаторов оказывается дороже, чем закупка автомобилей и наем водителей.

Сейчас, по мнению первого вице-премьера, цены на такси изменились и стали более конкурентоспособными.

С 2018 года такси и автомобили каршеринга начало использовать руководство столичного департамента транспорта и подведомственных ему учреждений, которые прежде пользовались служебным транспортом.

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