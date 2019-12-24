Я не знаю, о чем писать. Сегодня. Очередной вечер, очередные события — и я перестаю обращать на них внимание, потому что по большому счету они становятся ровными рядами в список проигрышей.

А я не люблю проигрывать. И вы. друзья, проигрывать не любите. Мы все, воинствующее меньшинство, болезненно воспринимаем каждый новый день этого странного политического года.

Самое противное, что следующий будет такой же — а скорее всего тяжелее. И я не хочу быть пессимисткой, но на языке вертится циничное: скорее бы уже упали, ударились о дно, ушиблись. Но чтобы уже оттолкнуться от этого дна и пойти вверх. Выкарабкиваться.

Собирать осколки, камни, начать заново возводить стены.

Украинцы — не разрушители. Это пришлые, заезжие, завезенные, со временем ставшие обладателями синего паспорта, поколение за поколением, перестали чувствовать свою землю.

Мне спокойнее было бы контролировать, вам спокойнее было бы знать, что вы влияете на процесс — когда есть возможность поправить, исправить, изменить, восстановить — вот тогда все становится на свои места. Ну правда же?

А пока все летит к чертям, и мы с дырой в бюджете, откатом инвестиций, вопиющей «росой» в глаза от «слуг», которые вовсе не наши слуги… Не слуги народа… В общем, чудовищное состояние дискомфорта. Хочется писать о победах.

Хочется — о достижениях. О силе. О чести. Хочется составлять список дел и делать их, черт возьми. Делать до победного конца. Вот только мы еще падаем, и в процессе этого полета приходится только сгруппироваться правильно, чтобы не лбом о землю.

Чтобы потом отряхнуться, подняться и пойти — вот так мы при деле. Вот тогда мы чувствуем себя на своем месте, ведь сильный всегда строитель, а падать просто так каждый дурак может. Он и падает. А потом, когда нужно восстанавливать то, что они натворили — этот дурак с разбитым лбом ни к селу, ни к городу.

Думаешь — иди уже, не путайся под ногами… Это, знаете, как обсуждать Лену Зеленскую и ее наряды — мелко. Недостойно. Это как считать деньги, потраченные «слугами» на частные дороги и завышенные зарплаты — предсказуемо и бесконечно.

Это как знать, что они пришли жрать то, что было оставлено, народу — но проедают «слуги» этого народа.

Один вопрос к народу: что ж ты так себя не ценишь, с такими «слугами», а?

И одно пожелание друзьям-меньшинству: завтра будет новый день. Пока мы живы, и пока мы мыслим — все будет хорошо. Если мы сами постараемся.

Елена Кудренко

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Последнее: Я не знаю, о чем писать. Сегодня. Очередной вечер, очередные события — и я перестаю обращать на них внимание, потому что по большому счету они становятся ровными рядами в список проигрышей. А я не люблю проигрывать. И вы. друзья, проигрывать не любите. Мы все, воинствующее меньшинство, болезненно воспринимаем каждый новый день этого странного политического года. […]