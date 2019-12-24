Yota установила особый режим для телефона сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, принудительно отправленного на Новую Землю

В распоряжении The Insider оказалась фотография, на которой видно, как отображается статус мобильного номера сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова в базе оператора Yota. Статус абонента указан как «активный», несмотря на то, что ранее Руслану не удалось связаться по телефону ни с кем в тот момент, когда в его квартиру ворвались силовики. При звонке на сотовый Руслана автоответчик сообщал: «обслуживание абонента временно приостановлено».

Сейчас при звонке на номер Руслана сообщается, что абонент находится не в сети. Также к номеру Шаведдинова прикреплена плашка с пометкой «о всех действиях по номеру сообщать в PR». По словам источника The Insider в Yota, он видит это впервые.

В пресс-службе Yota пообещали предоставить комментарий оператора, однако это не было сделано в течение всего дня.

Вчера вечером к Шаведдинову домой пришли сотрудники органов, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. В юридической помощи или звонке ему отказали.

!!! Руслану отключили мобильную связь. При звонке на сотовый «обслуживание абонента временно приостановлено». Это абсолютно незаконно и невозможно без участия оператора связи @Yota_Russia.

Беспрецедентная и незаконная операция силовиков против сотрудника ФБК.

— Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) December 23, 2019

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал, что Руслан был призван на военную службу, однако он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — подчеркнул Чаплыгин. В разговоре с The Insider он пояснил: «Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения».

Позже выяснилось, что Шаведдинова увезли проходить срочную службу на Новую Землю.

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