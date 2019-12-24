Глава Закарпатской ОГА не знает, почему его уволили

24 декабря глава Закарпатской областной государственной администрации Игорь Бондаренко сообщил в комментарии журналу НВ, что не понимает, почему президент Украины Владимир Зеленский его уволил.

«Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за пять месяцев в области положительные показатели по всем направлениям», – рассказал он.

Бондаренко добавил, что узнал о решении президента сегодня. «Мы очень благодарны президенту за его решение и не комментируем его. Мы – люди командные», – добавил он.

Бондаренко отметил, что теперь планирует уделять больше времени семье.

24 декабря Зеленский заявил о решении уволить Бондаренко из-за того, что в Закарпатской области «не увидели никакого результата». Указ на сайте президента еще не опубликован.

Бондаренко был назначен главой Закарпатской ОГА 5 июля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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