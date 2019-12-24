Мнение: 3 млрд. рублей на креативный контент

В следующем году государство собирается провести конкурс с призовым фондом три миллиарда рублей среди компаний, создающих креативный контент в Интернете, включая игры. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. К участию допускаются проекты четырёх категорий: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Темы для отбора:
• «Живая память» (о Победе 1945 года).
• «Мы вместе» (о многонациональной стране).
• «Делай добро» (о волонтёрстве).
• «Гордимся» (о победах россиян).
• «Действуй!» (о возможностях россиян).
РБК цитирует следующие слова Кириенко:
Это не государственный заказ на производство контента в Интернете, где те или иные чиновники определяют, чего они хотят, и раздают соответствующие заказы. Рассчитываем, что эта поддержка будет направлена в том числе на развитие проектов лидеров рынка. Одна из целей государства здесь — поддерживать отечественных игроков, создавать для них условия для конкурентоспособности.
Как отметил Кириенко, процедура отбора проектов будет «максимально открытой». В вопросе финансирования будет использоваться опыт Фонда кино и Фонда президентских грантов, где есть наблюдательный и экспертные советы, отвечающие за принятие и утверждение заявок.
Приём заявок начнётся уже 20 января 2020-го. Вторая волна стартует ориентировочно в марте-апреле. Третья — в октябре. Проект уже можно предложить на сайте Института развития Интернета
https://www.playground.ru/misc/v_2020_godu_gosudarstvo_vydelit_tri_milliarda_rublej_na_kreativnyj_kontent_v_internete_vklyuchaya_igry-704991 — цинк
Интересно, сколько из данных денег пойдет на компьютерные игры (тогда действительно можно говорить о начале гос.поддержки игровой индустриии) и сколько проектов в заданных параметрах дойдут до релиза. Как показал пример "Сирия: Русская буря", неплохие проекты вполне можно делать даже при скромных бюджетах.
Смущает "использование опыта Фонда Кино".
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: В следующем году государство собирается провести конкурс с призовым фондом три миллиарда рублей среди компаний, создающих креативный контент в Интернете, включая игры. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. К участию допускаются проекты четырёх категорий: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Темы для отбора: • «Живая […]
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