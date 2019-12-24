Эд Ширан рассказал, как похудел на 23 килограмма

В новом выпуске подкаста Behind the Medal 28-летний Эд Ширан раскрыл секреты своего похудения. Оказалось, ему помогло не правильное питание и даже не спорт, а отказ от вредных привычек:
Я долгое время не занимался спортом. И вообще мне это не очень удавалось: в детстве, когда мы играли в футбол, я обязательно попадал мячом в окно… Три года назад я бросил курить, потом начал заниматься фитнесом, и мне неожиданно это понравилось.
По словам Ширана, каждое его утро начинается с 45-минутной пробежки и заплыва в бассейне:
Мой организм смог выдерживать тренировки, только когда легкие полностью восстановились после курения. Я люблю тренажерный зал, но больше предпочитаю бег на свежем воздухе. Еще я увлекся ездой на велосипеде, во время нее я могу остаться наедине со своими мыслями.
Однако мировое турне, которое продлилось больше года и во время которого певец заработал рекордные 775 миллионов долларов, внесло свои коррективы в тренировочный план:
Мне пришлось приложить немало усилий во время турне. В начале я весил около 100 килограммов, а к концу стал весить уже 76. Труднее всего было придерживаться здорового питания в США. Обычный ужин после концерта там состоял из куриных крылышек, картофеля фри и пива.
Эд ШиранВ ближайшем будущем Эд Ширан собирается воспользоваться своим длительным отпуском и подготовиться к марафону:
Я определенно хочу пробежать марафон. И я хочу его пробежать там, где меня не найдут папарацци и вообще никто. Возможно, это будет в Японии, Китае или в какой-нибудь холодной стране.
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Последнее: В новом выпуске подкаста Behind the Medal 28-летний Эд Ширан раскрыл секреты своего похудения. Оказалось, ему помогло не правильное питание и даже не спорт, а отказ от вредных привычек: Я долгое время не занимался спортом. И вообще мне это не очень удавалось: в детстве, когда мы играли в футбол, я обязательно попадал мячом в окно… […]
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