Необычные традиции: как отмечают Рождество по всему миру

Для многих людей путешествия — это возможность открыть для себя мир, попробовать необычные блюда и познакомиться с чужой культурой. С этим согласны 6 из 10 респондентов по всему миру (61%), которые хотели бы во время следующей поездки погрузиться в изучение местных обычаев. В этом году у путешественников будет много вариантов незабываемо провести праздники — от проживания в сказочном «Карамельном домике» до встречи Рождества на роликах. Booking.com, лидирующая цифровая компания в сфере путешествий, предлагающая клиентам самый большой выбор уникальных объектов размещения, интересные варианты досуга и удобный транспорт, делится удивительными традициями со всего мира.

Сладкие сны в «Карамельном домике» — Лондон, Англия

В этот праздничный сезон у самых оперативных и решительных есть шанс пожить в необычном доме, дизайн которого вдохновлен традиционными рождественскими сладостями. «Карамельный домик», который находится в самом центре лондонского квартала Сохо, станет лучшим подарком для сладкоежек со всего мира. Гости, которым посчастливится забронировать в нем проживание, проведут волшебную ночь в царстве конфет, шоколада, имбирных пряников и не только. Карамельный домик можно забронировать только на две ночи (для двух постояльцев в каждую).

Где остановиться: по прибытии в «Карамельный домик», проживание в котором можно забронировать эксклюзивно на Booking.com, любителей конфет и шоколада будет ждать приветственный набор с угощениями — корзина с шампанским и ассорти конфет. Те, кто проведет здесь ночь, смогут даже попробовать некоторые предметы декора — например, у гостей будет возможность отведать вкусные рождественские венки и съедобные праздничные шары.

Жареная курица в сочельник — Токио, Япония

У многих из нас Рождество совсем не ассоциируется с жареной курицей, однако в Японии почти 3,6 миллионов семей едят именно это блюдо во время праздничного периода. С тех пор как в 1974 году сеть общественного питания, основанная знаменитым полковником, начала рекламировать ведерки с жареной курицей в качестве идеального блюда для рождественского стола, это стало настоящей традицией.

Где остановиться: остановитесь в отеле The Gate Tokyo by Hulic. Он расположен в самом центре Лондона и является идеальной отправной точкой для изучения города и посещения ресторанов общественного питания, где можно купить жареную курицу для нетрадиционной праздничной трапезы. Помимо этого, район Тиёда — отличный выбор для тех, кому интересны культура, атмосфера и прогулки по городу.

Фестиваль гигантских фонарей — Сан-Фернандо, Филиппины

Сан-Фернандо известен как «рождественская столица Филиппин», поскольку каждый декабрь здесь проводят Фестиваль гигантских фонарей. Ежегодно в этот город приезжают туристы, чтобы посмотреть на потрясающий парад светящихся арт-объектов, изготовленных местными жителями из бамбука, стали, разноцветного пластика или бумаги. В это время средняя температура на Филиппинах — 33 градуса, так что советуем задуматься, если вы мечтаете провести Рождество в теплом климате.

Где остановиться: отель Microtel Inn & Suites by Wyndham San Fernando с круглосуточной стойкой регистрации порадует гостей удобным расположением и комфортными номерами. Для тех, кто хочет отдохнуть после фестиваля и насладиться отличной погодой, есть открытый бассейн.

На мессу на роликах — Каракас, Венесуэла

Сама концепция рождественской мессы вовсе неудивительна, но в Каракасе эту традицию вывели на новый уровень: жители города едут на нее на роликовых коньках. Этот нестандартный способ передвижения настолько прижился, что большинство дорог перекрывают с восьми утра, чтобы путь на роликах к церкви был безопасным. Согласно легенде, перед сном дети привязывают к пальцам ног веревочки и свешивают их из окна. Проезжающие на роликах люди должны за них дергать, чтобы разбудить детей на рождественские мессы, которые проходят с 16 по 24 декабря.

Где остановиться: в бутик-отеле Waldorf к услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, открытый бассейн и бар. Кроме того, рядом с отелем находится несколько интересных музеев — например, Детский музей, где юные путешественники смогут узнать больше о науке, технологиях, культуре и искусстве.

Рождественское полено — Каталония, Испания

В Каталонии есть давняя традиция, связанная с рождественским поленом, которое называют Тио де Надаль. В день торжества Непорочного зачатия Девы Марии, 8 декабря, в домах ставят полое внутри бревно на ножках-веточках, рисуют ему улыбающееся лицо и надевают на него типичную каталонскую шапочку под названием барретина. Каждый день о нем заботятся, приносят немного еды и укутывают в одеяло. В канун Рождества дети начинают бить полено прутиками или палками, тем самым заставляя Тио «испражняться» подарками и сладостями для всей семьи.

Где остановиться: рождественское полено известно во всем регионе, поэтому знакомство с этой древней традицией можно совместить с проживанием в старинном городе Жирона. В апартаментах в историческом центре с интересным дизайном есть спальня, гостиная и кухня с обеденной зоной. Здесь хватит места даже для тех, кто пожелает поставить собственного Тио! Рядом с объектом размещения есть такие достопримечательности, как Художественный музей Жироны и мост Понт-де-Педра.

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