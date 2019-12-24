Мнение: Максим Кац дает жару

Максим Кац, как всегда, балует эксклюзивом по части такой экзотики в нынешней РФ, как «предвыборная борьба»:

«Совершенно невероятная история с округом Московская Застава подходит к своему завершению, и кажется, мы можем выиграть у адских жуликов. По сценарию спокойно можно снимать юридический триллер, возможно с хэппи эндом:

— это один из самых демократических округов Петербурга, Яблоко выдвинуло отличную команду из 20 кандидатов на 20 мандатов,

— им отказали в регистрации по миллиону нелепых оснований,

— Горизбирком отказ отменил, сказал, что все документы поданы правильно,

— им отказали опять, используя «метод Макарова» (подменили документы в папках между кандидатами и сказали, что кандидаты подали не свои документы, а друг друга),

— суд отменил этот отказ на основании решения Горизбиркома, который постановил, что документы поданы правильно, потребовал зарегистрировать,

— избирком полностью испарился на 10 дней. Не было их на месте, все ушли в отпуск, не заседали, не собирались, решение о регистрации не принимали,

— через 10 дней вдруг сообщают: а мы 10 дней назад приняли решение об отказе, просто забыли сказать. Сроки обжалования прошли, выкусите

— юротдел штаба Яблока предвидел это и подал на 9 день превентивно иск об оспаривании отказа, о котором ещё никто не знал, по почте, выкусите вы,

— суд отменил секретное решение об отказе, постановил зарегистрировать,

— за 4 дня до выборов 18 кандидатов получили регистрацию,

— ещё до получения регистрации кандидаты по рекомендации штаба стали вести кампанию, распространили агитацию. Агитацию без регистрации печатать было нельзя, целая спецоперация была и всё напечатали, распространили,

— 11 из 19 кандидатов выиграли выборы,

— жулики провели «секретные пересчёты» на некоторых участках, убегая с бюллетенями, переписали результаты и украли 10 мандатов,

— в 3 округах из 4 это попало на видео, и вот сегодня мы выиграли первый суд. В январе будет ещё 2.

Если всё это закончится хорошо, у Яблока будет 8 мандатов и ещё 3 мандата у независимых от власти кандидатов, ЕР будет в меньшинстве, несмотря на все усилия».

Ну что сказать? Просто браво!

Однако, помимо чисто эстетического удовольствия, я бы обратил внимание на такой момент: на самом деле ведь текст Максима Каца ставит жирный крест на любимой теме отечественных пикейных жилетов, что «выборы — это неважно», «выборы бесполезны» и «властям от выборов ни жарко, ни холодно». Перечитайте еще раз: какие гигантские усилия прилагают местные жулики во власти, чтобы не пропустить «ненужных» им кандидатов! Если бы им было «все равно», разве пошли бы они на все эти дикие подтасовки, каждая из которых, между прочим — потенциальное уголовное дело, причем со сроками наказания до 5 лет и больше? Конечно, их «прикрывают» сверху — но ведь за крышу, спасающую от уголовного преследования, им тоже приходится платить.

Разве такое отчаянное сопротивление каким-то выборам всего лишь муниципальных депутатов было бы возможно, если бы эти депутаты не представляли потенциальную угрозу чьим-то очень и очень серьезным интересам?

Вот то-то и оно. Вой на тему «выборы ни на что не влияют» выгоден прежде всего тем, кто эти выборы из последних сил фальсифицурует. Помните об этом.

Источник: Размышления вольного социолога

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Максим Кац, как всегда, балует эксклюзивом по части такой экзотики в нынешней РФ, как «предвыборная борьба»: «Совершенно невероятная история с округом Московская Застава подходит к своему завершению, и кажется, мы можем выиграть у адских жуликов. По сценарию спокойно можно снимать юридический триллер, возможно с хэппи эндом: — это один из самых демократических округов Петербурга, Яблоко […]