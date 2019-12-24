«Будет выглядеть не лучшим образом»: пластический хирург вынесла вердикт разрезанной груди Леры Кудрявцевой

По словам врача, установка

имплантов – в целом безопасная процедура. В подтверждение своих слов Жаркова

привела статистику: в США зарегистрирован один подобный случай на 30 000

человек.

Разрыв же их у Леры

Кудрявцевой, как отметила эксперт – исключение. «Располагая очень скудной

информацией из ее поста в «Инстаграм», можно предположить, что была травма в

анамнезе. Ведь эти импланты имеют пожизненную гарантию, их оболочка достаточно

прочная, и порваться просто так не может. Возможно, было какое-то сильное механическое

воздействие, что и привело к печальным последствиям», – объяснила хирург.

«Лера пишет, что проходит чек-ап

(комплексная проверка здоровья в клинике – прим. ред.) один раз в год. Мне

непонятно, как на протяжении пяти или шести лет при прохождении чек-апа разрыва

импланта не обнаружилось. И почему она так долго ходила с надорванными имплантами»,

– недоумевает специалист. Она отметила, что внутри грудного импланта находится

не текучий гель. Однако, если все же произошел надрыв, гель начинает менять

свою химическую формулу, физическую форму и проникать в ткани железы.

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 23 Дек 2019 в 11:20 PST

Светлана Жаркова напомнила,

что любая женщина должна раз в год проходить обследование молочных желез,

делать УЗИ, либо МРТ и отслеживать не только сами ткани груди на предмет

возможного возникновения новообразований, но и состояние имплантов. «Все-таки

это инородное тело, и я рекомендую своим пациентам за ними наблюдать», —

подчеркнула пластический хирург.

Медик отметила, что сейчас

самое главное у Леры Кудрявцевой – это здоровье. Светлана Жаркова уверена, что

телеведущая быстро придет в норму. «Женщина молодая, сильная, восстановится.

Потом уже будет решаться вопрос об эстетике. Вряд ли она решится в ближайшее

время на установку имплантов, но грудь, конечно, будет выглядеть не самым

лучшим образом», – вынесла вердикт эксперт.

По ее словам, импланты

большого размера растягивают ткани и после их удаления грудь провисает. «То,

что произошло с Лерой Кудрявцевой – это исключение из правил. Миллионы женщин

живут с имплантами, и у них все хорошо. Но риски есть всегда при любой операции.

Другое дело, насколько они велики в каждом отдельном случае», – заключила

хирург.

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