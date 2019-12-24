Мнение: Об источнике главной «разводки» всех айфономанов

Кто бы с тал спорить с тем, что современный #рынок «умных» телефонов – очень конкурентный. И только владельцы айфонов стоят на нём особняком. Компания Apple Inc. ухитряется регулярно повторять один и тот же трюк, каждый раз по-новому. А в результате обладатели гаджетов с яблочным логотипом…

…переплачивают за свои устройство намного больше других смартфоновладельцев. Кому не лень, можете найти в Сети многочисленные материалы на этот счёт.

Интереснее другое. Почему так? С чего всё началось?

Естественно, всё современное уходит корнями в тёмное прошлое.

Осенью 1985 Стив Джобс бросил вызов Apple, заявив о своем намерении создать новую компанию. NeXT, как ее назвал Стив, должна была представить рынку компьютер для науки и образования. Джобс решил привлечь на свою сторону лучших специалистов, работавших над созданием Мас. В ответ руководство #Apple пригрозило Джобсу судебным иском, и тот в бешенстве распродал все свои акции.

После того, как судебный процесс с Apple был свёрнут в 1986г., NeXT начала работать над собственным ПК. Джобс задался целью сделать компьютер безупречным, с самой технологичной начинкой. Он работал для этого с передовыми производствами по всему миру, используя лучшее на тот момент программное обеспечение, перетащив из Apple лучшие умы.

Стив принял решение создавать свою операционку на основе сложнейшей системы UNIX, дающей дополнительные возможности будущей машине NeXTSTEP. При этом новая ОС призвана была стать простой и доступной в использовании. Эта идея занимала Стива еще со времени создания Macintosh. Работу пользователя с NeXTSTEP также должен был облегчить графический интерфейс.

В конечном итоге осенью 1988 году свет увидела новаторская модель ПК, сочетающая передовые на тот момент аппаратные возможности с принципами объектного ориентированного программирования в ОС, – NeXT Computer. Он состоял из:

– 32-битного микропроцессора Motorola 68030 с тактовой частотой 25 МГц;

– 8—64 Мб оперативной памяти;

– магнитооптического диска объёмом 256 Мб;

– жёсткого диска объёмом 330 или 660 Мб.

Для сравнения, персональные компьютеры Macintosh или Amiga в 1989 году оснащались 1 Мб оперативной памяти, 16-цветным монитором с разрешением 640×480 и жёстким диском объёмом от 10 до 20 Мб.

Однако за выходом новой модели не последовал ожидаемый бум продаж. Космическая стоимость – 6500 долл. для вузов и 999 долл. для частных лиц – в сочетании с весьма скромным пакетом базового ПО не впечатлила потенциальных пользователей. Несмотря на усилия, приложенные компанией к повышению уровня продаж, фирма не смогла удержаться на рынке компьютеров. Ни расширенный список возможностей для использования ПК при обучении, ни новая модель NeXTCube, ни её упрощённая и оттого удешевлённая версия, NeXTStation, не спасли компанию NeXT от финансового краха и бегства инвесторов с тонущего корабля.

Когда в 1991 году фирму покинул ее первый спонсор, техасский миллиардер Росс Перо, NeXT ещё пыталась держаться на плаву. Но два года спустя её пришлось оставить сферу умного железа, и перенаправить все свои усилия на создание и продажи ПО для других компьютерных компаний. Так новаторский глобальный проект Стива Джобса навсегда затерялся в огромном океане мелкого бизнеса и стал крахом личным надежд для основателя. В конце 1996 года Apple купила NeXT за 427 млн долл. со всеми потрохами и наработками, а Стив… вернулся в alma mater.

Но он вынес из этого провала свой главный бизнес—урок. Лучше продавать дешёвое дорого, чем дорогое дёшево. И спустя годы блестяще реализовал этот принцип в концепции продаж айфонов…

Поучительно, да?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 24 декабря Владислав Добош, адвокат детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета, сказал журналистам, что эмоционально отреагировал на решение суда оставить его подзащитную под арестом потому, что она является его подругой, сообщает «Громадське». «Потому что это мой близкий человек, моя подруга, которую я давно знаю, которая мне очень […]