Мнение: Зима…!??

Зима! И Лерыч торжествуя
В Телеге продолжает путь…
Его Лошадка Травку чуя
Плетётся шагом, как-нибудь…
Навестил Деревню.
В пятницу была замечательная солнечная погода, а потом опять опустилась, налетела тёмная, сырая, непроглядная, тоскливая Хмарь…
Ни о каком снеге и речи нет. Травка зеленеет, Солнышко блестит… Но лужи ночью замерзают.
Море свободно ото льда. Но рыбаки уже сидят в Заливе у своих лунок…
Такая погода была лет 10 тому -назад… А ещё при А.С.Пушкине:
Зимы ждала, ждала Природа…
Снег выпал только в Январе…
А в том году в это время было снегу по колено и мороз минус 17.
Но СнегоХод я всё-таки на всяСлуч запустил, прогрел… Правда ручку пускача при пуске оторвал… Отремонтировать не получилось: пружина развернулась… Прикрутил пускач от старого двигателя… Жду Снега…
Но у Природы ж нет плохой погоды!
А что есть? Есть наше личное отношение к данной ситуации…
Поэтому, в Спорт-Клуб, работать над своим организмом, потом в Сауну, потом в Бассейн:
Будем жить……
Наши Мужики заложили Деда Мороза…:
Вот чем Он занимается… Поэтому и нет ни Снега ни Морозов…
Источник: Конт
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил уволить сотрудников полиции, которые организовали учения по разгону митинга в одной из школ в Татарстане. Это те самые учения, про которые один из школьников, принявший участие в учениях, рассказал: «Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лев Лещенко попросил коллег оставить Софию Ротару в покое / 25 ноября
- Украинцам предсказали голодную смерть / 17 декабря
- Компания Lincoln представила в Лос-Анджелесе гибридную версию MKZ / 24 ноября
- «Нашел в ней все, о чем мечтал»: Янис Тимма написал Анне Седоковой трогательно признание / 14 декабря
- Мнение: Почему сейчас по Соросу и его клиентеле идёт мощный удар / 26 ноября
- Стала известна дата похорон Лужкова / 11 декабря
- Мнение: Евреи в шоке от такой циничности / 27 ноября
- Мнение: Автора «Гарри Поттера» начали травить. Примет ли ее Россия / 22 декабря