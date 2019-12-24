Мнение: Зима…!??

24.12.2019, 21:20, Разное

                                      Зима! И Лерыч торжествуя

                                      В Телеге продолжает путь…

                                     Его Лошадка Травку чуя

                                     Плетётся шагом, как-нибудь…


Навестил Деревню.

В пятницу была замечательная солнечная погода, а потом опять опустилась, налетела тёмная, сырая, непроглядная, тоскливая Хмарь… 

Ни о каком снеге и речи нет. Травка зеленеет, Солнышко блестит… Но лужи ночью замерзают. 

Море  свободно ото льда. Но рыбаки уже сидят  в Заливе у своих лунок…

Такая погода была лет 10 тому -назад… А ещё при А.С.Пушкине:

Зимы ждала, ждала Природа…

Снег выпал только в Январе…

А в том году в это время было снегу по колено и мороз минус 17.

Но СнегоХод я всё-таки на всяСлуч запустил, прогрел…  Правда ручку пускача  при пуске оторвал… Отремонтировать не получилось: пружина  развернулась… Прикрутил пускач от старого двигателя… Жду Снега…

Но у Природы ж нет плохой погоды!

А что есть?  Есть наше личное отношение к данной ситуации…


Поэтому, в Спорт-Клуб, работать над своим организмом, потом в Сауну, потом в Бассейн:



Будем жить……


Наши Мужики заложили Деда Мороза…:

Вот чем Он занимается… Поэтому и нет ни Снега ни Морозов…


Источник: Конт



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