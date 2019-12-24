Мнение: Зима…!??

Зима! И Лерыч торжествуя

В Телеге продолжает путь…

Его Лошадка Травку чуя

Плетётся шагом, как-нибудь…





Навестил Деревню.

В пятницу была замечательная солнечная погода, а потом опять опустилась, налетела тёмная, сырая, непроглядная, тоскливая Хмарь…

Ни о каком снеге и речи нет. Травка зеленеет, Солнышко блестит… Но лужи ночью замерзают.

Море свободно ото льда. Но рыбаки уже сидят в Заливе у своих лунок…

Такая погода была лет 10 тому -назад… А ещё при А.С.Пушкине:

Зимы ждала, ждала Природа…

Снег выпал только в Январе…

А в том году в это время было снегу по колено и мороз минус 17.

Но СнегоХод я всё-таки на всяСлуч запустил, прогрел… Правда ручку пускача при пуске оторвал… Отремонтировать не получилось: пружина развернулась… Прикрутил пускач от старого двигателя… Жду Снега…

Но у Природы ж нет плохой погоды!

А что есть? Есть наше личное отношение к данной ситуации…





Поэтому, в Спорт-Клуб, работать над своим организмом, потом в Сауну, потом в Бассейн:









Будем жить……





Наши Мужики заложили Деда Мороза…:

Вот чем Он занимается… Поэтому и нет ни Снега ни Морозов…





Источник: Конт

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