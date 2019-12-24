Задержан и.о. прокурора Норильска

24.12.2019, 21:19, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева по статье «получение взятки», сообщил информированный источник.

«Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки», Гутаев задержан», – передает его слова «Интерфакс».

Расследование ведет СКР. В краевой прокуратуре подтвердили факт задержания. Гутаев отстранен от исполнения служебных обязанностей.



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