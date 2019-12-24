Выступление Вакарчука в Минске. «Океан Ельзи» и «Голос» не стали комментировать гонорар лидера

24.12.2019, 21:18, Новости дня

Пресс-секретарь парламентской фракции «Голос» Ярема Дух сообщил, что не имеет информации о возможном гонораре лидера фракции и фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука за выступление на корпоративе IT-компании в Минске. 

«Все деньги, которые приходят не только к народным депутатам, но и к пресс-службе, будут задекларированы. Мы дополнительных комментариев никаких не имеем. То, что вчера мы дали – это действительно то, что мы знаем. Мы больше этой темой не занимались», – сказал он «Українським новинам» 24 декабря. 

Пресс-служба группы «Океан Эльзы» в ответе на запрос «Українських новин» сообщила сегодня, что информация о коммерческой деятельности является конфиденциальной. 

«Компания, представляющая интересы группы, и Святослав Вакарчук подают в определенное законодательством время необходимую финансовую информацию, отчеты в соответствующие органы и платят налоги», – заверили в группе. 

Накануне пресс-служба «Голоса» подтвердила, что Вакарчук выступал в Минске на корпоративе IT-компании. В политсиле напомнили, что их лидер планировал не прекращать заниматься творчеством после получения депутатского мандата. 

Telegram-канал «Новина» утверждает, что за выступление  компания Wargaming, которая известна игрой World of Tanks, заплатила Вакарчуку €100 тыс. По райдеру, было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.

Лидер группы «Океан Ельзи» Вакарчук во второй раз стал народным депутатом. В первый раз его избирали в Верховную Раду в сентябре 2007 года, год спустя музыкант добровольно сложил депутатские полномочия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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