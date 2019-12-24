Перекрывшего Новый Арбат «Майбахами» певца задержали

Певец Ziroy (Гриша Зироян), который заблокировал движение автомобилей на Новом Арбате ради съемок клипа, добровольно явился в полицию, где его задержали на 48 часов, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

«По факту выявленного правонарушения сотрудниками полиции возбуждено административное расследование, были приняты меры по установлению личностей нарушителей ПДД. Сегодня 23-летний житель добровольно явился в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения», – сказал Васенин, информирует РИА «Новости».

В отношении Зирояна также составлен административный протокол по статье «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Материалы будут направлены в суд.

Протоколы об административном правонарушении составлены также в отношении водителей Mercedes, которые участвовали в съемках клипа.

Напомним, в Сети появилось видео, где певец-стритрейсер Григорий Зироян ради съемок клипа заблокировал движение на Новом Арбате автомобилями Maybach.

В январе популярных блогеров Давида Манукяна и Карину Лазарьянц, которые также ради съемок клипа перекрыли Новый Арбат, заключили под административный арест на 10 суток.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил уволить сотрудников полиции, которые организовали учения по разгону митинга в одной из школ в Татарстане. Это те самые учения, про которые один из школьников, принявший участие в учениях, рассказал: «Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро […]