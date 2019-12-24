Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова за сутки доставили на Новую Землю для прохождения службы

Менеджера Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова доставили на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане для прохождения срочной службы. Об этом он сам по телефону рассказал пресс-секретарю ФБК Кире Ярмыш.
Ярмыш уточнила, что его доставили в 33-й зенитный ракетный полк 1-й дивизии ПВО зенитных ракетных войск (в/ч 23662), который дислоцируется рядом с аэродромом Рогачево. Самого Шаведдинова задержали в Москве накануне вечером и после обыска отвезли на допрос в СК. Юристы фонда ранее узнали, что Шаведдинова в тот же вечер увезли с городского сборного пункта для призывников в аэропорт.
В Фонде борьбы с коррупцией жаловались, что оператор Yota перестал обслуживать сотовую связь на его телефоне и с ним около суток не было связи. Ранее осенью Шаведдинова неоднократно задерживали и отпускали без объяснения причин: в октябре в отделение также приезжал военный комиссар — директор ФБК Иван Жданов тогда допускал, что его «будут забирать в армию».
Источник: Новая газета
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