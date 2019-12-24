Медведев поручил пресечь незаконное распространение никотиносодержащих смесей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

Глава правительства отметил, что к нему обратились с просьбой принять меры и защитить детей от незаконного распространения жевательных никотиносодержащих смесей.

«Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции», – написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что такие смеси могут продаваться под видом конфет, а по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете.

Ранее Минздрав потребовал запретить продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Совфед также попросил срочно приостановить оборот никотиносодержащих изделий.

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