Курчатовский институт после вмешательства администрации президента отбил захват IP-адресов

Чешская компания Reliable Communications, совладельцем которой является бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Солдатов, решила вернуть РосНИИРОС (организация Курчатовского института) пул из почти полумиллиона IPv4-адресов, который ранее был изъят в результате сомнительной процедуры.

Ранее портал D-Russia сообщил, что в апреле произошло изъятие у РосНИИРОС почти полумиллиона адресов IPv4 ориентировочной ценой 600 млн рублей. Известно об этом стало только поздней осенью, когда институтам РАН потребовалось продлить договор об аренде IP-адресов. Обнаружилось, что адреса уже не у РосНИИРОС, а у чешской компании Reliable Communications, которая хочет за их аренду на порядок больше денег. В совладельцах Reliable Communications оказался Алексей Солдатов, один из основателей первого отечественного интернет-провайдера АО «Релком».

После изъятия российские институты обратились в администрацию президента РФ и другие ведомства. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленной группы лиц, но имена причастных к этой схеме людей в СМИ названы: это Евгений Антипов и Алексей Шкиттин, подписавшие договор о передаче адресов от имени РосНИИРОС и Reliable Communications соответственно, а также Солдатов, – информирует «Лента».

По словам источника в Курчатовском институте, изъятие адресов является частью операции по захвату имущества РосНИИРОС и дальнейшей ликвидации организации. Во втором случае компания Солдатова могла бы получить домен первого уровня .su — национальный домен СССР, расконсервированный в 2002 году для коммерческой эксплуатации усилиями бывшего чиновника, отмечает D-Russia.ru. По информации портала, Солдатов планировал продать данный домен одной из стран Азии.

IPv4-адреса, как отмечает издание, являются ценным активом в рамках отдельно взятого государства и их выведение за пределы страны крайне нежелательно.

Алексей Солдатов занимал должность замминистра связи и массовых коммуникаций с 2008-го по 2010 год. До прихода в Минкомсвязи в течение 34 лет работал в Курчатовском институте и был членом наблюдательного совета РосНИИРОС. В 2014-м стал соучредителем Reliable Communications.

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